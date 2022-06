Christian Horner is onder de indruk van wat Max Verstappen zondag liet zien tijdens de Grand Prix van Canada. De teambaas van Red Bull Racing zag de wereldkampioen foutloos naar een nieuwe overwinning rijden.

Verstappen was na een safetycar in de slotfase verwikkeld in een strijd met Carlos Sainz. De Ferrari-coureur reed binnen DRS-afstand van de Nederlander, maar slaagde er niet in om echt aan te vallen.

"Max is in de vorm van zijn leven en het team doet het ook geweldig. Carlos reed vandaag heel goed en zette volop druk, maar Max was ontzettend koel. Het was heel indrukwekkend", zei Horner na de 26e Grand Prix-winst uit Verstappens carrière.

In de spannende laatste rondes was communicatie tussen het Red Bull-team en Verstappen niet meer mogelijk. "Het was eenrichtingsverkeer. Hij kon ons wel horen, maar wij hem niet", aldus Horner. "Maar volgens mij had hij ons commentaar niet eens echt nodig."

Horner op zijn hoede voor race op Silverstone

Verstappen breidde met zijn zesde overwinning van het seizoen zijn dominantie in de WK-stand verder uit. De Red Bull-rijder heeft nu 46 punten voorsprong op teamgenoot Sergio Pérez en 49 punten op Charles Leclerc.

Pérez beleefde in Montreal een teleurstellende race door uit te vallen, terwijl de Ferrari-coureur het met een vijfde plek moest doen. De Monegask was vanaf de laatste plaats begonnen wegens een gridstraf.

Ondanks de flinke voorsprong rekent Horner zich nog niet rijk. De teambaas denkt dat het over twee weken, wanneer op Silverstone de tiende Grand Prix van 2022 op het programma staat, weleens lastig kan gaan worden.

"Dat circuit zou Ferrari moeten liggen, net als in Barcelona. En ik heb gehoord dat ze updates gaan doorvoeren", zei Horner. "Mercedes was vandaag ook heel snel, dus daar moeten we in Silverstone ook rekening mee houden."