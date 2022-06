Voor Fernando Alonso eindigde een aanvankelijk kansrijke Grand Prix van Canada in mineur. De als tweede gestarte Spanjaard kampte met motorproblemen en viel later door een tijdstraf ook nog eens terug van de zevende naar de negende plek.

De veertigjarige Alonso incasseerde de tijdstraf omdat hij in een poging om Valtteri Bottas achter zich te houden flink aan het slingeren was op het rechte stuk. De tweevoudig wereldkampioen moest risico nemen, aangezien hij kampte met haperingen in zijn motor.

"Daardoor verloor ik zo'n acht tienden per ronde op de rechte stukken", verzuchtte Alonso, die na zijn sterke kwalificatie stiekem nog de hoop had dat hij Max Verstappen kon aanvallen.

"Om het gebrek aan snelheid op de rechte stukken goed te maken, moest ik overcompenseren in de bochten. Bovendien hadden we ook nog pech met de virtual safetycar en de latere safetycar die allebei voor ons ongunstig uitkwamen."

Volgens Alonso had hij zonder de motorproblemen om de podiumplaatsen kunnen knokken. "Het positieve is dat we een snelle auto hadden dit weekend. Toen ik de problemen nog niet had kon ik Lewis (Hamilton, red.) vrij eenvoudig achter me houden op de derde plek. Zonder die motorproblemen had ik zelfs met die ongunstige safetycars op het podium kunnen eindigen."

Verstappen pakte in Canada zijn zesde zege van het seizoen na een boeiend gevecht met nummer twee Carlos Sainz. Lewis Hamilton completeerde het podium. Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Groot-Brittannië.