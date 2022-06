Carlos Sainz kon zondag goed leven met zijn tweede plek in de Grand Prix van Canada. De Spanjaard zat winnaar Max Verstappen in de slotfase van de race op de hielen, maar kon de Nederlander net niet verschalken.

"Ik kan jullie eerlijk zeggen dat ik vandaag helemaal niks heb laten liggen", vertelde de 27-jarige Sainz op de persconferentie. "Ik had vandaag dolgraag mijn eerste overwinning willen boeken, maar meer dan dit zat er echt niet in."

De Ferrari-coureur geloofde dat hij de snelste coureur op het asfalt was. "Maar het snelheidsverschil met de Red Bull was net niet groot genoeg om de zege te pakken. Inhalen was niet makkelijk vandaag, want de wind stond ongunstig. Aan een slipstream had je niet veel en ook het effect van DRS was beperkt. Om een Red Bull met zo'n hoge topsnelheid in te halen heb je dat wel nodig."

Achter Verstappen en Sainz completeerde Lewis Hamilton het podium. Zijn Mercedes-teamgenoot George Russell eindigde als vierde en Charles Leclerc, die achteraan was gestart, werd vijfde.

Nummer vijf Leclerc vond race vooral frustrerend

Leclerc hield gemengde gevoelens over aan zijn race. De Monegask moest door een gridstraf wegens een motorwissel als negentiende starten. Hij wist zich gedurende de race op te werken tot de top vijf.

"Het was om eerlijk te zijn erg frustrerend", vertelde Leclerc. "Het laatste gedeelte van de race verliep goed, maar in het eerste gedeelte zat ik vast in een DRS-trein. En later kwam ik vast te zitten achter Esteban Ocon."

"Uiteindelijk zijn we toch nog als vijfde geëindigd en gezien alles wat er is gebeurd was dat het hoogst haalbare. Of ik met een betere startpositie had kunnen winnen? Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb in de hele race geen één keer de Red Bull gezien, dus ik vind het moeilijk om onze snelheid te vergelijken."

De 24-jarige Leclerc zag zijn achterstand op Verstappen in het kampioenschap oplopen tot 49 punten (175 om 126). Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Groot-Brittannië.