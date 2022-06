Max Verstappen moest zondag tot het uiterste gaan om voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van Canada te winnen. De leider in de WK-stand wist een boeiend duel met Ferrari-coureur Carlos Sainz in zijn voordeel te beslissen. "Vooral die laatste rondjes waren erg leuk", reageerde Verstappen na afloop.

Verstappen zag de voorsprong die hij had opgebouwd verdampen toen het veld ineenschoof door een safetycar, na een crash van Yuki Tsunoda. Plots zat Sainz vlak achter hem en ook nog op versere banden.

"De safetycar hielp ons niet bepaald", analyseerde Verstappen zijn race. "Over het algemeen was Ferrari heel erg snel vandaag. Ik moest alles geven om Carlos achter me te houden en natuurlijk bleef hij maar pushen. Met DRS is dat ook makkelijker."

"Daardoor bleef het spannend tot het einde. Zeker de laatste paar ronden waren erg leuk. Of we de juiste strategie kozen? Ik val liever aan dan dat ik moet verdedigen, maar gelukkig pakte het allemaal goed uit."

Sainz kon uiteindelijk wel leven met de tweede plaats. "Ik probeerde alles om Max in te halen, maar het positieve is dat we wel heel snel waren. We kwamen alleen net wat tekort om er ook voorbij te gaan."

Verstappen loopt door zijn zesde overwinning van het seizoen (in negen races) nog verder uit in de WK-stand. Hij heeft 46 punten voorsprong op teamgenoot Sergio Pérez, die in Canada uitviel.