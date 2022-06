Max Verstappen moest zondag tot het uiterste gaan om voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van Canada te winnen. De leider in de WK-stand wist een boeiend duel met Ferrari-coureur Carlos Sainz in zijn voordeel te beslissen. "Vooral die laatste rondjes waren erg leuk", reageerde Verstappen na afloop.

Verstappen had een gat te overbruggen op Sainz, toen het veld ineenschoof door een safetycar, na een crash van Yuki Tsunoda. Plots zat Sainz vlak achter hem en ook nog op versere banden.

"De safetycar hielp ons niet bepaald", analyseerde Verstappen zijn race. "Over het algemeen was Ferrari heel erg snel vandaag. Ik had wel verwacht dat wij iets sneller zouden zijn, maar dat viel wat tegen."

De Nederlander moest hard werken om de race binnen te slepen. "Carlos bleef maar pushen. Volgens mij is hij niet één keer buiten mijn DRS geweest", blikte Verstappen terug. "Ik kon me geen foutje permiteren."

“In de DRS zones moest ik zorgen dat ik goed uit de bochten kwam. Een klein foutje en hij had toe kunnen slaan”, legde de Limburger uit. “Het was echt serieus racen en lekker op de limiet rijden. Soms had ik bijvoorbeeld wat overstuur, maar dan zag ik in de spiegel dat Carlos dat ook had. Daardoor bleef het spannend tot het einde. Zeker de laatste paar ronden waren erg leuk."

'Val liever aan'

Verstappen kwam in de situatie met Sainz terecht nadat hij vroeg in de race al gebruik maakte van een virtual safetycar. Als Tsunoda niet was gecrasht, had de WK-leider uiteindelijk nog een flink gat moeten dichtrijden om Sainz te kunnen inhalen.

"Ik weet niet of dat me wel was gelukt", was Verstappen eerlijk. Uiteindelijk kwam Sainz dus achter hem terecht. Niet de ideale situatie. "Ik val liever aan dan dat ik moet verdedigen, maar gelukkig pakte het allemaal goed uit."

Het enige technische probleem kwam van de radio, die niet goed werkte. Verstappen wist alleen niet vanaf welk moment het team hem niet meer kon horen. "Mijn engineer praatte nog wel gewoon tegen me, dus ik heb geen idee. Misschien ontvingen ze me al heel lang niet, maar vonden ze dat niet zo erg", lachte de Red Bull coureur.

Verstappen denkt nog niet aan titel

Met een voorsprong van 49 punten op Charles Leclerc en 46 op teamgenoot Sergio Pérez, begint de tweede wereldtitel van Verstappen al een serieus gespreksonderwerp te worden. De WK-leider wil er zelf nog niet aan denken.

"Het is nog een lange weg, al is het gat wel groot", was hij realistisch. "Maar het kan snel omdraaien. We waren vandaag niet de snelste. Het draait steeds om tussen ons en Ferrari, maar we winnen wel. Dat is ook een kwaliteit. Dus hard blijven werken om de auto steeds iets beter te maken."