Max Verstappen heeft zondag in Montreal voor het eerst in zijn loopbaan de Grand Prix van Canada op zijn naam geschreven. De Nederlander kreeg veel tegenstand van Ferrari-coureur Carlos Sainz, maar trok aan het langste eind en vergrootte zo zijn voorsprong als leider in de WK-stand.

Door een late safetycar kwamen Verstappen en Sainz dicht bij elkaar, waarna de Limburger tot het einde stand moest houden op iets oudere banden. Dat lukte de regerend wereldkampioen.

Omdat de van achter gestarte Charles Leclerc niet verder kwam dan de vijfde plaats, breidde Verstappen zijn voorsprong op de Monegask in de WK-stand uit naar 49 punten. Sergio Pérez, de nummer twee in de stand, viel uit. De achterstand van de Mexicaan op Verstappen bedraagt nu 46 punten.

Lewis Hamilton eindigde als derde, voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Het was voor de zevenvoudig wereldkampioen de tweede podiumplek van het seizoen.

Top tien Canada 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. George Russell (Mercedes)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Esteban Ocon (Alpine)

7. Fernando Alonso (Alpine)

8. Valtteri Bottas (Mercedes)

9. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

Alonso zit Verstappen niet dwars

Verstappen had bij de start geen last van Alonso naast hem. De Limburger kwam veel beter van zijn plek, en kon direct werken aan het opbouwen van een voorsprong. In de derde ronde ging Sainz zijn landgenoot ook voorbij, waardoor zijn jacht op Verstappen was geopend.

De race kreeg een eerste wending door het uitvallen van Perez in de achtste ronde. Daarop kwam er een virtual safetycar, om de gestrande auto van de Mexicaan weg te slepen. Verstappen maakte daar gebruik van door direct een pitsrtop te maken, terwijl Sainz doorreed en de leiding overnam.

Verstappen kwam met nog 60 ronden te gaan op een twee-stopstrategie, en moest Alonso voorbij om weer achter Sainz terecht te komen. Die zou hij op de baan voorbij gaan, of het was wachten tot de Spanjaard ook zijn pitstop ging maken.

34 Verstappen haalt Alonso eenvoudig in en klimt naar P2

Schumacher zorgt voor tweede virtual safetycar

Sainz had geluk. Precies op het logische moment om een stop te maken, zette Mick Schumacher zijn auto aan de kant. Het was voor de Duitser een domper, want hij leek op weg naar zijn eerste WK-punten. Het gaf Ferrari de kans om met een nieuwe virtual safetycar ook Sainz binnen te halen.

Ook die moest eerst Alonso weer even voorbij, waarna hij negen seconden achter Verstappen terechtkwam, op elf ronden nieuwere banden.

Langzaam maar zeker kwam de Ferrari dichterbij, terwijl Verstappen steeds meer begon te klagen over gripverlies. Tot de 44e ronde. Met nog 6 seconden over haalde Red Bull de Nederlander binnen. Die kwam bij het uitrijden van de pits nog wel even achter Hamilton terecht, maar de regerend wereldkampioen rekende snel met zijn oude rivaal af. De jacht op Sainz was geopend, met een gat van 10 seconden om dicht te rijden.

64 Pérez valt uit in GP Canada met motorproblemen

Tsunoda brengt met crash nieuwe wending

Die strijd werd onderbroken door Yuki Tsunoda. De Japanner crashte bij het uitrijden van de pits, waardoor de safetycar de baan op kwam. Sainz greep die mogelijkheid aan om een tweede stop te maken, maar moest wel weer naar harde banden omdat hij geen mediums meer overhad. Verstappen nam de leiding weer over, de Spanjaard sloot achter de WK-leider aan.

Vanaf het moment dat Verstappen het veld weer op gang trok, ging Sainz in de aanval, maar nooit genoeg om het de leider echt lastig te maken. De Ferrari-coureur kwam wel een paar keer dichtbij, maar de WK-leider hield stand. Verstappen boekte zo in zijn 150e race zijn 26e overwinning.

De volgende Grand Prix is over twee weken in Groot-Brittannië.