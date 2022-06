Mick Schumacher vindt zijn zesde plaats in de kwalificatie van de Grand Prix van Canada het bewijs dat hij wel degelijk in de Formule 1 thuishoort. De coureur van Haas staat onder druk omdat na acht races nog geen punt heeft gescoord.

"Dit bewijst dat ik hier niet zonder reden ben", zei Schumacher na zijn beste kwalificatieresultaat uit zijn carrière. "Ik verdien mijn plek in de Formule 1. Ik denk dat ik daarvoor genoeg in de juniorenseries heb laten zien."

De 23-jarige Schumacher viel dit seizoen al twee keer uit, in Saoedi-Arabië en in Monaco. Omdat de zoon van oud-wereldkampioen Michael Schumacher ook in de andere zes races buiten de top tien was geëindigd en zijn teamgenoot Kevin Magnussen juist wel veel punten scoorde, was er veel kritiek op de Duitser.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

In de wandelgangen kreeg Schumacher de bijnaam 'Crash Kid'. Teambaas Günther Steiner deed er onlangs een schepje bovenop door te zeggen dat Schumacher er alleen voor moest zorgen dat hij de finish haalde. "Ik denk dat er een ernstig gesprek zal volgen als hij opnieuw crasht", voegde Steiner eraan toe.

Duitse media speculeerden vervolgens volop over de toekomst van Schumacher, wiens contract aan het einde van het seizoen afloopt bij Haas. Steiner zei vrijdag dat er voor de zomervakantie, die op 1 augustus begint, geen knopen worden doorgehakt.

140 Bekijk hoe Verstappen pole pakt voor de GP van Canada

Schumacher had zelfs op meer gehoopt

Ondanks het beste kwalificatieresultaat uit zijn carrière was Schumacher niet helemaal tevreden. "Ik had op iets meer gehoopt, want er zat meer in de auto. Helaas kon ik niet alles uit de laatste set halen. Ik zat in een goede ronde, maar ik kwam onderweg Carlos Sainz tegen en moest remmen."

De vraag is of Schumacher zondag in de race voor het eerst dit seizoen punten kan scoren. De coureur zelf wilde daar niet al te ver vooruit op lopen. "We hebben enkele auto's achter ons staan die sneller dan wij zijn. Maar er kan van alles gebeuren in Montreal. Wij zullen niet opgeven."

Voor Schumacher staat diens teamgenoot Magnussen. Met de vijfde en zesde plaats in de kwalificatie noteerde Haas zijn beste resultaat ooit. "Beide coureurs hebben geweldig werk geleverd, net als het hele team", aldus Steiner. "Iedereen bleef kalm onder moeilijke omstandigheden en we hebben het beste eruit gehaald."

De race op het Circuit Gilles Villeneuve gaat zondag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) van start. Het is voor het eerst sinds 2019 dat er weer geracet wordt in Canada. De afgelopen twee edities werden geschrapt vanwege de coronapandemie.