Lewis Hamilton was zaterdag door het dolle heen na zijn vierde plaats in de kwalificatie van de Grand Prix van Canada. De zevenvoudig wereldkampioen noteerde daarmee zijn beste kwalificatieresultaat in tot dusver een zwaar tegenvallend seizoen.

"Ik voel me zo geweldig, ik ben ontzettend blij", zei Hamilton na afloop van de kwalificatie tegen Sky Sports. "Als ik eerlijk ben: een vierde plaats heeft nog nooit zo goed gevoeld, vooral omdat het een heel moeilijk jaar is."

De 37-jarige Hamilton klokte tijdens de natte kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve een tijd van 1.22,891, waarmee hij voor het eerst dit seizoen op de tweede startrij komt te staan. Het verschil met polesitter Max Verstappen is nog wel vrij groot: de Nederlander was anderhalve seconde sneller.

Hamilton had daar geen boodschap aan. De Brit was allang blij dat hij überhaupt kon racen in Canada nadat hij vorige week na de race in Azerbeidzjan met zware rugproblemen uit zijn stuiterende auto was gestapt.

"Ik heb net mijn fysiotherapeut Angela Cullen omhelsd achter de garage. We hebben allebei zo hard gewerkt. De afgelopen week is een zware uitdaging geweest", vertelde Hamilton aan Motorsport.com. "Ik ben zo dankbaar dat ik haar elke dag bij me heb om me door de pijn te kunnen werken."

"Het is geweldig om onder deze omstandigheden in de top vijf van de kwalificatie te eindigen. Mijn gevoel is heel erg vergelijkbaar met dat na mijn eerste kwalificatie in Australië in 2007. Ik ben net zo opgewonden als toen."

Lewis Hamilton reed zijn beste kwalificatie van het seizoen op de natte baan in Canada. Foto: AFP

'Was niet leuk om vrijdag zo te rijden'

Het ging bij Hamilton dit weekend bepaald niet van een leien dakje. De Brit kwam vrijdag in de eerste twee vrije trainingen niet verder dan een dertiende en een achtste plaats, waardoor de zorgen bij het worstelende Mercedes verder toenamen. De auto van het Duitse team kampt meer dan bij andere teams met porpoising, het stuiteren van de wagen.

"Vrijdag was echt zwaar", erkende Hamilton, die over de boordradio zei dat zijn auto "rampzalig" was. "We hebben verschillende dingen uitgeprobeerd. Ik reed zelfs met gaten in de vloer. Ik had gehoopt dat een van de set-ups zou werken, maar dat was niet het geval. Het was niet leuk om zo te rijden."

"Voor de kwalificatie moesten we beslissen of we een grotere of een kleinere vleugel zouden nemen voor de race. Het is de kleinere geworden. Dat is ook de kant die George Russell is opgegaan. Dus ik hoop dat het de juiste keuze is en ik de beste raceauto heb."

De race op het Circuit Gilles Villeneuve gaat zondag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) van start. Hamilton won in 2019 de laatste race in Montreal. Met zeven overwinningen in Canada is hij mederecordhouder. Michael Schumacher won net zo vaak als de Brit.