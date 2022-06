Carlos Sainz is zondag vanaf de derde plaats de belangrijkste uitdager van Max Verstappen in de Grand Prix van Canada. De Spanjaard hoopt op een goede start, want alleen dan denkt hij wat te kunnen uitrichten tegen de van poleposition vertrekkende WK-leider.

"Alles kan gebeuren, ook vanaf de tweede startrij", zei Sainz zaterdag na de kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve. "Als ik druk wil kunnen uitoefenen op Max, dan wordt de start heel belangrijk."

De Ferrari-coureur zag hoe landgenoot Fernando Alonso in de natte kwalificatie in Montreal de tweede startplaats van hem afsnoepte. Achteraf denkt hij dat er meer in had gezeten.

"Max werd steeds sneller door de opdrogende baan. Ik wist dat ik een heel goeie ronde nodig had om pole te pakken", blikte Sainz terug. "De eerste twee sectoren gingen goed, maar daarna had ik gewoon de grip niet."

"Toen wist ik eigenlijk al dat ik het niet ging redden, dus gaf ik het in de laatste bochten een beetje op. Dat kan me best eens de tweede plaats hebben gekost."

'Hebben de snelheid om hem te bedreigen'

Dus moet Sainz het vanaf de derde plaats proberen, wat volgens de Madrileen ook mogelijk is. "Max leek vrijdag wel snel in de racesimulaties, dus ik moet direct achter hem zien te komen. Ik denk dat we dan wel de snelheid hebben om hem te bedreigen."

Zelfs bij de start denkt de Spanjaard al een kleine kans te hebben om Verstappen in te kunnen halen. "Het is niet zo heel lang naar de eerste bocht, maar er kan hier van alles gebeuren."

Sainz' teamgenoot Charles Leclerc begint zondag helemaal achteraan. De Monegask kreeg twee nieuwe motoren in een weekend, nadat hij er door zijn uitvalbeurt een week geleden in Bakoe een verloor.

Sergio Pérez, de nummer twee in de WK-stand, gaat als dertiende van start na een crash in de kwalificatie. De Grand Prix van Canada begint zondag om 20.00 uur Nederlandse tijd.