Fernando Alonso is van plan om zondag bij de start van de Grand Prix van Canada vol de aanval in te zetten op polesitter Max Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen veroverde zaterdag verrassend de tweede startplek en wil graag de leiding pakken.

"We missen nog wat downforce, wat grip. Maar we zijn heel goed voorbereid op morgen. Dat werk wil ik afmaken. In de eerste bocht zet ik vol de aanval in. Daarna mogen Max en Carlos (Sainz, red.) hun ding doen, maar ik wil de race even leiden", zei Alonso na de kwalificatie.

De laatste keer dat de ervaren Alpine-coureur een Formule 1-race leidde was vorig jaar in Hongarije. Hij mocht zich toen voor het eerst in acht jaar leider in een Grand Prix noemen.

De veertigjarige Alonso was een van de coureurs die goed gedijden in de natte omstandigheden in Montreal. Onder anderen Kevin Magnussen, Mick Schumacher en Guanyu Zhou behoorden ook verrassend tot Q3.

Gaandeweg de kwalificatie begon de regen af te nemen en de baan op te drogen. "Ik dacht dat het voor ons beter zou zijn als het circuit steeds natter zou worden in plaats van steeds droger, maar het bleef goed gaan", aldus Alonso.

'Vijfde worden zou als een overwinning voelen'

Alonso beseft dat hij ondanks zijn uitstekende startplek niet zal gaan meedoen om de zege op het vrijwel zeker droge Circuit Gilles Villeneuve. Het verschil met de top is volgens de Spanjaard simpelweg te groot.

"Ruim een halve seconde achterstand op Max is een wereld van verschil. Ik had in mijn wildste dromen niet aan pole gedacht. Deze tweede plek is al onverwacht", aldus Alonso, die vooral zo min mogelijk plaatsen wil prijsgeven.

"Ik weet niet precies wat er realistisch gezien mogelijk is. We moeten vechten voor een plaats in de top vijf en kennen onze plek. Ferrari en Red Bull zijn zó veel sneller. Als we vijfde worden, zou dat als een overwinning voelen."

Achter Verstappen en Alonso bezetten Sainz en Lewis Hamilton de tweede startrij. De Grand Prix van Canada begint zondag om 20.00 uur Nederlandse tijd.