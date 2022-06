Max Verstappen is dolblij met zijn poleposition voor de Grand Prix van Canada. De coureur van Red Bull Racing was zaterdag veruit de beste in de kwalificatie, waarin hij ruim zes tienden sneller was dan nummer twee Fernando Alonso.

De vele regen zorgde voor moeilijke omstandigheden in Montreal, al droogde de baan gaandeweg op. Verstappen hield het hoofd koel, verbeterde zich gaandeweg continu en was een klasse apart.

"We bleven rustig onder de moeilijke omstandigheden, maakten geen fouten en namen de juiste beslissingen in Q3. Ik ben heel blij om pole te hebben én om eindelijk weer terug te zijn in Montreal", aldus Verstappen in een eerste reactie.

De Canadese Grand Prix werd de laatste twee seizoenen niet verreden vanwege de coronapandemie. Verstappen, die tijdens de eerste twee vrije trainingen ook al de snelste was, voelt zich goed op het Circuit Gilles Villeneuve.

"Je krijgt hier een beetje het gevoel van go-karting", aldus de 24-jarige wereldkampioen, die voor de vijftiende keer in zijn loopbaan pole veroverde. "We rijden hier altijd graag. Ik kijk uit naar morgen."

'We hadden zó veel marge dat het genoeg was'

Uiteindelijk kwam het voor Verstappen niet eens aan op de laatste ronde. "Ik zat daar voor mijn gevoel fout, maar we hadden zó veel marge, dat het goed genoeg was", zei hij daar tegen Viaplay over.

De Nederlander is zondag wel op zijn hoede, vooral voor Ferrari. "Het zal dicht bij elkaar zitten. Uiteindelijk staat er één Ferrari vooraan. Daar moet ik rekening mee houden."

Achter Verstappen en Alonso bezetten Carlos Sainz en Lewis Hamilton zondag de tweede startrij. Titelconcurrent Charles Leclerc start achteraan wegens een gridstraf. De Grand Prix van Canada begint om 20.00 uur Nederlandse tijd.