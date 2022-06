Max Verstappen heeft zaterdag poleposition veroverd voor de Grand Prix van Canada. De Red Bull Racing-coureur was veruit de snelste in de kwalificatie waarin de vele regen lang een grote rol speelde en een aantal coureurs verrassend goed presteerde.

Lang gaf de regen veel problemen in Montreal. Gaandeweg droogde de baan op en reden de coureurs steeds snellere tijden, waarbij vooral Verstappen zich onderscheidde. In de strijd om pole noteerde hij in de derde en laatste sessie 1.21,299.

Achter de Nederlander, die voor de vijftiende keer in zijn carrière pole pakte, klokte Alpine-coureur Fernando Alonso verrassend de tweede tijd (1.21,944). Zondag bezetten Carlos Sainz (derde) en Lewis Hamilton (vierde) verrassend de tweede startrij.

Daarachter staat het verrassend sterke Haas-duo Kevin Magnussen en Mick Schumacher. Guangyu Zhou van Alfa Romeo haalde voor het eerst Q3 en start als tiende.

De kwalificatie verliep teleurstellend voor Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan verloor tijdens de tweede sessie de controle over zijn auto, schoof van de baan en kon niet meer verder. Charles Leclerc, die zondag door een gridstraf achteraan start, hield het in Q2 ook voor gezien.

Top 10 kwalificatie GP Canada 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.21,299

2. Fernando Alonso (Alpine) +0,645

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,797

4. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,592

5. Kevin Magnussen (Haas) +1,661

6. Mick Schumacher (Haas) +2,057

7. Esteban Ocon (Alpine) +2,230

8. George Russell (Mercedes) +2,258

9. Daniel Ricciardo (McLaren) +2,450

10. Guangyu Zhou (Alfa Romeo) +2,731

140 Bekijk hoe Verstappen pole pakt voor de GP van Canada

Coureurs hebben alle moeite op natte baan

De coureurs hadden tijdens de kwalificatie amper grip in de stromende regen. Zo moest Verstappens teamgenoot Pérez tijdens Q1 al oppassen dat hij niet tot de vijf afvallers zou behoren. Uiteindelijk vielen Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Nicholas Latifi en Yuki Tsunoda af.

Tijdens de tweede sessie regende het aanzienlijk minder hard en wisselden veel coureurs naar intermediates. Dat het uitkijken bleef, ondervond Pérez; Verstappens teamgenoot schoot van de baan, kon niet verder en overleefde samen met Valtteri Bottas, Alexander Albon, Lando Norris en Leclerc Q2 niet.

In Q3 was George Russell de eerste die de stap naar slicks waagde, maar de gok van de Mercedes-coureur pakte verkeerd uit: hij schoot van de baan. Verstappen was in een veld met enkele verrassende namen duidelijk de snelste.

185 Samenvatting natte laatste vrije training in Canada

Regen gaf ook in derde vrije training al problemen

Verstappen koos er eerder op de avond wegens het slechte weer voor om tijdens de afsluitende vrije training grotendeels binnen te blijven. Hij behoorde toen niet tot de snelste coureurs en schoot in de slotfase, toen hij even naar buiten ging, twee keer van de baan.

Met zijn poleposition trok de Red Bull-coureur wel de lijn van de eerste twee vrije trainingen in Montreal door. Hij was toen tweemaal de snelste van allemaal.

De Grand Prix van Canada begint zondag om 20.00 uur Nederlandse tijd. De laatste editie, die wegens de coronapandemie van drie jaar geleden dateert, werd gewonnen door Hamilton.