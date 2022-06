Max Verstappen heeft zaterdag wegens flinke regenval amper een rol van betekenis gespeeld in de laatste training voor de Grand Prix van Canada. De wereldkampioen liet de sessie grotendeels aan zich voorbijgaan en behoorde niet tot de rapste rijders. De snelste tijd was voor Fernando Alonso.

Verstappen zette enkele minuten voor het einde pas voor het eerst een tijd neer op het natte Circuit Gilles Villeneuve, waarop amper goed te rijden was. Zijn 1.34,616 op intermediates bleek goed voor de negende tijd.

In de absolute slotfase schoot de Red Bull Racing-rijder twee keer van de baan, waarbij de muur één keer heel dichtbij kwam. "Ik heb geen grip op deze banden", zei hij over de boordradio.

De weersomstandigheden zorgden voor een ongewone tijdenlijst. Alpine-rijder Alonso kwam tot 1.33,836, waarmee hij nipt sneller was dan Pierre Gasly, die met 1.33,889 de tweede tijd op de klok zette. De top drie werd gecompleteerd door viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel: 1.33,891.

Charles Leclerc was de enige die geen tijd neerzette tijdens de afsluitende oefensessie. Verstappens titelrivaal weet dat hij zondag wegens een gridstraf toch achteraan start op een waarschijnlijk droge baan.

80 Verstappen spint tijdens laatste vrije training in Canada

Top 10 derde vrije training Canada 1. Fernando Alonso (Alpine): 1.33,836

2. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,053

3. Sebastian Vettel (Aston Martin): +0,053

4. Esteban Ocon (Alpine): +0,167

5. Daniel Ricciardo (McLaren): +0,274

6. Lando Norris (McLaren): +0,412

7. George Russell (Mercedes): +0,423

8. Sergio Pérez (Red Bull): +0,662

9. Max Verstappen (Red Bull): +0,780

10. Carlos Sainz (Ferrari): +0,942

Kwalificatie start om 22.00 uur

Verstappen was vrijdag de snelste in de eerste twee vrije trainingen. Later op zaterdag, om 22.00 uur Nederlandse tijd, gaat de kwalificatie van start. De Red Bull-rijder hoopt daarin poleposition te veroveren. Het is de vraag of het dan nog steeds regent.

De laatste editie van de Canadese Grand Prix, die wegens de coronapandemie van drie jaar geleden dateert, werd gewonnen door Lewis Hamilton. Verstappen eindigde toen als vijfde.

Hamilton speelde zaterdag tijdens de derde training net als Verstappen een bijrol. De Brit van Mercedes noteerde de vijftiende tijd. Zijn teamgenoot George Russell reed wél in de top tien.

De Grand Prix van Canada begint zondag om 20.00 uur. Het is de negende race van het Formule 1-seizoen.