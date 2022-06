Charles Leclerc begint de Grand Prix van Canada zondag helemaal achteraan. De titelconcurrent van Max Verstappen heeft zaterdag een nieuwe gridstraf gehad, omdat hij voor de vierde keer een nieuwe motor krijgt, inclusief een nieuwe turbo, MGU-H en MGU-K.

De MGU-H is een complex onderdeel van de motor, die ervoor zorgt dat de hitte van de uitlaat wordt omgezet in elektrisch vermogen. Dit component wordt in combinatie met de turbo gebruikt. De MGU-K is een onderdeel van het hybride systeem, die hitte van de achterremmen omzet in energie. Daarnaast draait de MGU-K mee met de gewone motor, wat 160 pk extra oplevert.

De gridstraf zat er aan te komen. Leclerc werd vrijdag al tien plaatsen teruggezet omdat hij nieuwe control electronics kreeg. In Italiaanse media werd al de verwachting uitgesproken dat het daar niet bij zou blijven. Eerder op de dag had hij al zijn derde nieuwe motor gekregen, waardoor hij nu weer de nodige nieuwe onderdelen tot zijn beschikking heeft.

De Monegask moet zondag in de race in Montreal gaan inhalen en merkte vrijdag dat dat iets lastiger ging dan hij verwachtte. "Maar we hebben de snelheid, dus hopelijk komen we snel terug op de plek waar we horen", zei hij toen.

Tijdschema GP Canada Zaterdag 22.00-23.00 uur: kwalificatie

Zondag 20.00 uur: race

Leclerc verspeelde dure punten in wereldtitelstrijd

De nieuwe sanctie is slecht nieuws voor Leclerc, die de laatste weken al veel terrein prijsgaf op Verstappen in de strijd om de wereldtitel. Vorig weekend begaf zijn motor het tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan.

In de WK-stand is de achterstand van de Ferrari-rijder op nummer één Verstappen inmiddels opgelopen tot 34 punten. Leclerc moet naast de Nederlander ook diens teamgenoot Sergio Pérez voor zich dulden in het klassement.

De Grand Prix van Canada begint zondag om 20.00 uur (Nederlandse tijd). Zaterdag staan eerst nog de derde vrije training en de kwalificatie op het programma in het natte Montreal.