Het is nog onzeker of de kwalificatie ook nat gaat verlopen. Er is wel een kans op regen, maar verschillende voorspellingen stellen dat de meeste buien dan vertrokken zijn uit de buurt van Montréal. Wat wel zo goed als vaststaat, is dat de race zondag droog en zonnig verloopt. Omdat de teams de afstelling van de auto tussen de kwalificatie en de race niet meer mogen aanpassen, is het onwaarschijnlijk dat teams hun auto's op regen afstellen.