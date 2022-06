Het Australische toptalent Oscar Piastri debuteert uiterlijk volgend seizoen in de Formule 1. Dat heeft Alpine-teambaas Otmar Szafnauer zaterdag laten weten in Montreal. Waar de regerend Formule 2-kampioen precies instapt, is nog onduidelijk.

"Ja", was het eenvoudige antwoord van Szafnauer op de vraag of Piastri in 2023 in de Formule 1 rijdt. De 21-jarige coureur uit Melbourne staat onder contract bij Alpine, dat zelf geen plek voor hem heeft.

"We hebben meerdere opties", stelde Szafnauer. Zijn team heeft Piastri, die in zowel de Formule 3 als de Formule 2 in zijn debuutjaar direct kampioen werd, al drie seizoenen onder contract. Nu is hij aanwezig bij alle Grands Prix als reservecoureur, terwijl Alpine hem klaarstoomt voor de koningsklasse.

De grootste kans op een stoeltje is bij Williams. Daar presteert Nicholas Latifi niet naar behoren en de Canadees loopt aan het einde van het seizoen uit zijn contract. Er zijn geruchten dat Piastri zelfs dit jaar al instapt bij Williams.

"Die geruchten heb ik ook gelezen", liet Szafnauer weten. "Maar ik kan niet in de toekomst kijken. Wat dat betreft weet ik net zoveel als jullie."

'Hij staat bij ons op de lijst'

Williams-teambaas Jost Capito deed vrijdag in Canada weinig moeite om de geruchten de kop in te drukken. "Oscar Piastri is zeker een groot talent, en die staat bij ons op de lijst", aldus de Duitser.

Szafnauer: "Het zou wel goed voor hem zijn om dit jaar al in te stappen, maar het is in ieder geval het plan om hem sowieso volgend jaar op de grid te krijgen. Daarop zijn we Oscar aan het voorbereiden. Hij test regelmatig met de auto van vorig jaar en is een geweldig talent."