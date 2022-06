Max Verstappen kijkt tevreden terug op de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Canada. De Limburger reed vrijdag in beide sessies de snelste tijd en sprak daarom van een positieve dag in Montréal.

"Over het algemeen was het een goed begin van het weekend", stelde Verstappen na afloop van de tweede vrije training.

Volgens de WK-leider is het nog wel even zoeken naar de perfecte balans in de auto. Zeker op de rode softbanden zit er volgens Verstappen nog meer in het vat.

"Dat is altijd de lastigste om aan de praat krijgen, dus ik denk dat we daar nog wel tijd op kunnen vinden. Ook al hebben we al een zeer competitieve auto", vond de Limburger.

In beide trainingen reed Verstappen racesimulaties. "Dat zag er ook goed uit. Het is hier altijd zwaar voor de banden, dus daar moeten we nog wel mee aan de slag. Maar desondanks was het een goede dag."

Zondag sowieso een competitieve auto

Zaterdag wordt er regen voorspeld in Montreal. Dat kan zorgen voor een natte kwalificatie. Verstappen maakt zich daar geen zorgen over. "Dat is uiteindelijk toch voor iedereen hetzelfde, dus we moeten er dan gewoon tegenaan."

De Nederlander kijkt uiteindelijk vooral uit naar zondag, die naar verwachting wel droog zal verlopen. "Ik weet dat ik dan een competitieve auto heb, wat er ook gebeurt op zaterdag. Dus we gaan het zien."