Max Verstappen heeft vrijdag ook in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Canada de snelste tijd geklokt. De regerend wereldkampioen was in zijn Red Bull nipt sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari.

Verstappen klokte een 1.14,127 en was daarmee slechts 0,081 seconde sneller dan Leclerc. Carlos Sainz reed de derde tijd in de tweede Ferrari. De Spanjaard gaf 0,225 seconde toe op Verstappen.

Sebastian Vettel viel op met de vierde tijd. De Duitser was in zijn Aston Martin drie tienden langzamer dan Verstappen. Fernando Alonso reed in de Alpine de vijfde tijd. Hij was nog eens een tiende langzamer dan Vettel.

Verstappen en Leclerc werkten een verschillend programma af in Montréal. De WK-leider reed vooral op de mediumbanden, en was slechts kort op de softbanden te zien. Daarop reed hij wel de snelste ronde.

Leclerc reed juist alleen maar op de softs. Het versterkt het vermoeden dat de Monegask zaterdag nog een motor wisselt. Vrijdag kreeg de Ferrari-coureur zijn derde motor van het seizoen, wat nog binnen de limiet valt. Italiaanse media melden dat Leclerc zaterdag ook gelijk een vierde nieuwe motor krijgt, inclusief een nieuwe turbo. Dat zou betekenen dat hij zondag achteraan moet beginnen. Ferrari heeft deze mogelijke wissel nog niet bevestigd.

Top tien tweede training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.14,127

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,081

3. Carlos Sainz (Ferrari): +0,225

4. Sebastian Vettel (Aston Martin): +0,315

5. Fernando Alonso (Alpine): +0,416

6. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,752

7. George Russell (Mercedes): +0,844

8. Lando Norris (McLaren): +0,860

9. Daniel Ricciardo (McLaren): +0,906

10. Esteban Ocon (Alpine): +0,992

Regen na de training, natte zaterdag verwacht

Net als de eerste vrije training verliep de tweede sessie zonder grote incidenten. De virtual safetycar werd kortstondig ingesteld om een blikje van de baan te halen. Door de harde wind is er sowieso veel afval op het circuit te zien.

Kort na de training begon het te regenen in Montréal. De verwachting is dat de zaterdag grotendeels nat zal verlopen. Voor zondag wordt droog weer voorspeld.