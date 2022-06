De door de FIA aangekondigde regels die het stuiteren van veel huidige Formule 1-auto's moeten tegengaan, zijn tijdens de Grand Prix van Canada dit weekend nog niet van kracht. De automobielfederatie had ook geen speficiek startpunt genoemd, maar bevestigt dat de race in Montreal alleen wordt gebruikt om data te verzamelen.

Donderdag werd gemeld dat er nieuwe regels komen die het fenomeen porpoising moeten verminderen. Veel coureurs vrezen voor gezondheidsrisico's door het stuiterende effect, en vroegen al langer om een ingreep van de FIA.

Die ingreep kwam er, en is vooralsnog tweeledig. Bij de keuring wordt er gekeken of de vloer van de auto van onderen niet te veel is gesleten door het voortdurende gestuiter op het asfalt. Als dit wel het geval is, moeten de teams dit op den duur met een andere afstelling voorkomen.

Daarnaast wil de FIA een formule berekenen die de maximale verticale versnelling van de auto moet bepalen. Daarvoor worden sensoren gebruikt die in de auto's zitten. Als een auto te agressief verticaal beweegt, moet het team dit, zodra de regels van kracht zijn, zelf oplossen.

Vooral voor dit laatste middel heeft de FIA veel data nodig, die uiteindelijk moeten uitmonden in de juiste specifieke limieten voor elke auto. Het kost regelgevers de nodige tijd om dit vast te stellen, waardoor de Grand Prix van Canada te vroeg komt.

De Formule 1 reist over twee weken af naar Silverstone, voor de Britse Grand Prix. Hoewel nog niet bevestigd, is dat een logisch moment om de anti-stuiterregels in te laten gaan.