Max Verstappen heeft vrijdag in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Canada de snelste tijd neergezet. In Montreal werkten de meeste coureurs een ander programma af dan normaal, omdat voor de tweede vrije training regen wordt verwacht.

Normaal gesproken rijden de coureurs in de eerste training korte stints, maar nu werden de lange reeksen ronden aan elkaar geknoopt die doorgaans het vaste menu zijn van de tweede training. Verstappen reed wel een snelle tijd, en deed dat in 1.15,158. Daarmee was de Limburger voor het eerst in 2022 de snelste in een eerste vrije training.

Carlos Sainz was in de Ferrari tweede, op 0,246 seconde van de WK-leider. Fernando Alonso klokte in de Alpine de derde tijd, op drie tienden van Verstappen. De Spanjaard deed dat opvallend genoeg op de mediumbanden, terwijl de coureurs om hem heen hun snelste ronde op de softbanden deden.

De training verliep voor Verstappen niet helemaal probleemloos. Eerst moest de Nederlander binnenkomen omdat een van zijn voorwielen in sommige bochten loskwam van de grond. Dat werd verholpen door een aanpassing in de vering van de auto.

Daarna klaagde Verstappen over 'clipping', wat inhoudt dat het hybride systeem op de rechte stuk eerder stopt met meedraaien dan de bedoeling is.

Top tien eerste vrije training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.15,158

2. Carlos Sainz (Ferrari): +0,246

3. Fernando Alonso (Alpine): +0,373

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,461

5. Charles Leclerc (Ferrari): +0,508

6. George Russell (Mercedes): +0,664

7. Lance Stroll (Aston Martin): +0,719

8. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,719

9. Sebastian Vettel (Aston Martin): +0,883

10. Daniel Ricciardo (McLaren): +0,925

Nieuwe motor voor Leclerc

Teamgenoot Sergio Pérez reed de vierde tijd, op ruim vier tienden van de Red Bull-kopman. Charles Leclerc, die in Canada over een nieuwe motor beschikt, klokte de vijfde tijd.

De training verliep zonder grote incidenten. Bij Esteban Ocon ontstond een remprobleem aan het begin van de sessie, nadat er een plastic zak in zijn koeling was gewaaid.

Een bosmarmot ontsnapte aan de dood bij een doldrieste poging om de baan over te steken. Het beestje werd op een haar na geraakt door de aanstormende Ferrari van Sainz, maar bereikte wel veilig de overkant.

De tweede vrije training in Canada begint om 23.00 uur Nederlandse tijd.