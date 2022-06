Max Verstappen vindt het 'niet correct' dat de FIA ingrijpt om het stuiteren van de huidige Formule 1-auto's tegen te gaan. Ondanks dat de aangekondigde maatregelen Red Bull waarschijnlijk niet of nauwelijks raken, is de regerend wereldkampioen principieel tegen het aanpassen van de regels in een lopend seizoen.

"Het maakt me niet uit of het beter is voor ons, ik vind het gewoon niet kloppen", was Verstappen vrijdag duidelijk in Montréal.

De FIA wil het stuiteren (of porpoisen) onder meer beteugelen door te kijken naar de slijtage van de vloer van de auto. Als er te veel slijtage van de houten plank en de skidblocks die in de vloer verwerkt zijn wordt vastgesteld, moeten de teams de afstelling van de auto daar in de toekomst op aanpassen.

Het is een gerichte ingreep die vooral de teams treft die veel last hebben van gestuiter, zoals Mercedes. De Red Bull geldt als een van de minst stuiterende auto's op de grid.

30 Hamilton heeft in zijn Mercedes veel last van porpoising in Bakoe

Regels volgens Verstappen lastig te handhaven

Verstappen vindt dat de teams het sowieso zelf moeten oplossen, en dat daar geen ingreep voor nodig is. "Alle engineers waarmee ik praat zeggen hetzelfde: zet de auto hoger, dan is het veel minder of weg", stelde Verstappen.

"Elk team zoekt nu zelf de limiet op, dus het is gek om daarom maar de regels aan te passen. Alleen omdat bepaalde teams niet met dit probleem om kunnen gaan. En volgens mij is het ook lastig te handhaven, deze nieuwe regels."

Volgens de WK-leider moet het hele ontwerp van een auto worden aangepast, wil het porpoisen echt tot het verleden behoren. "Dan moet je de hele filosofie veranderen. Zo zijn ze nu eenmaal ontworpen, en alle auto's stuiteren uiteindelijk te veel. Hopelijk kunnen we dat in de toekomst wel oplossen."

'Voetballers krijgen ook last van hun knieën'

Verstappen begrijpt de veiligheidsredenen achter de ingreep van de FIA, maar vindt dat de coureurs zelf kiezen voor Formule 1. Topsport laat altijd zijn sporen na, betoogde de Limburger.

"Voetballers krijgen vaak last van hun knieën, motorcrossers ook. En veel MotoGP-coureurs hebben talloze botten in hun lichaam gebroken", somde Verstappen op. "Natuurlijk is het niet gezond, maar dit is onze sport en onze passie."

De FIA kondigde de nieuwe regels daags voor de Grand Prix van Canada aan. Wanneer de handhaving precies ingaat, is nog niet bekend. De race in Montreal wordt gebruikt om data te verzamelen.