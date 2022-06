Charles Leclerc heeft zondag tijdens de Grand Prix van Canada een nieuwe motor in zijn auto. Ferrari stelde vast dat de krachtbron van de Monegask die een week geleden in Bakoe stukging, niet meer te repareren is. Van een gridstraf is geen sprake, omdat de turbo niet wordt gewisseld.

Omdat Leclerc wat het aantal turbo's betreft al aan zijn limiet zat, krijgt hij een gridstraf van tien plaatsen als Ferrari besluit deze te wisselen. Vooralsnog stelt het Italiaanse team dit nog even uit.

Bij zijn andere motorcomponenten zit Leclerc nu aan de limiet. Hij is naar zijn derde verbrandingsmotor, MGU-H, MGU-K gegaan, en naar de tweede accu voor het hybride systeem. Moeten deze onderdelen weer vervangen worden, dan krijgt de Ferrari-coureur wel gridstraffen.

"Onderzoek heeft aangetoond dat de motor van Charles onherstelbaar is beschadigd", meldde Ferrari vrijdag. "Mogelijk werd het probleem veroorzaakt door hetzelfde probleem als waar we in Barcelona last van hadden."

Leclerc zag zijn achterstand op WK-leider Max Verstappen vorige week bij de Grand Prix van Azerbeidzjan groeien tot 34 punten. Eind vorige maand viel hij bij de Grand Prix van Spanje in Barcelona ook al uit door motorproblemen.

78 Leclerc valt uit in Bakoe en ziet gat met Verstappen groeien

Ferrari bekijkt waar de renstal de gridstraf gaat incasseren

Leclerc stelde vrijdagmiddag nog dat niet definitief was besloten welke motoronderdelen in Canada in zijn Ferrari zouden worden geïnstalleerd. "Maar het mag duidelijk zijn dat we ons niet in een goede positie bevinden", vertelde de 24-jarige Leclerc op de persconferentie in Montreal.

"We zijn nu aan het bekijken waar we het beste een gridstraf kunnen incasseren. Op dit circuit is het goed mogelijk om in te halen, maar er komen nog andere banen aan waar inhalen ook goed te doen is. We zullen op korte termijn de knoop doorhakken."

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Canada is vrijdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) begonnen. De kwalificatie staat zaterdag om 22.00 uur op het programma en zondag om 20.00 uur is de race.