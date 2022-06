Komend weekend staat in Montreal voor het eerst sinds 2019 de Grand Prix van Canada op het programma. Bekijk hier het tijdschema rond de negende race van het Formule 1-seizoen.

Tijdschema GP Canada Vrijdag 20.00-21.00 uur: eerste vrije training

Vrijdag 23.00-00.00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 19.00-20.00 uur: derde vrije training

Zaterdag 22.00-23.00 uur: kwalificatie

Zondag 20.00 uur: race

Door de coronapandemie is het drie jaar geleden dat de laatste race werd verreden op het Circuit Gilles Villeneuve. Destijds ging Lewis Hamilton met de zege aan de haal. Het was alweer de zevende zege van de zevenvoudig wereldkampioen in Canada, waarmee hij mederecordhouder is. Ook Michael Schumacher won zeven keer in Montreal.

WK-leider Max Verstappen verdedigt een voorsprong van 21 punten op nummer twee Sergio Pérez (150 om 129). Na zijn dramatische uitvalbeurt vorige week in Azerbeidzjan staat nummer drie Charles Leclerc 34 punten achter op de Nederlander.