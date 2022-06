De FIA heeft donderdag maatregelen aangekondigd om porpoising, het stuiteren van de auto's, tegen te gaan. De autosportfederatie vindt het omwille van de veiligheid noodzakelijk om in te grijpen.

Om het stuiteren tegen te gaan, wordt bij alle teams vanaf de Grand Prix van Canada - die aankomend weekend op het programma staat - gecontroleerd of de vloer niet te veel is afgesleten. Dat kan duiden op te veel gestuiter, waartegen het team dan maatregelen moet nemen.

Dat zou betekenen dat teams die veel last hebben van porpoising, de auto iets omhoog moeten zetten. Andere teams die er geen last van hebben, bijvoorbeeld Red Bull, worden daar vermoedelijk niet door getroffen.

De FIA werkt ook nog aan grondigere maatregelen, maar wil eerst met de teams in gesprek voor die worden genomen.

De maatregel komt een aantal dagen na de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar Mercedes-coureur Lewis Hamilton flinke rugklachten aan over hield. De 37-jarige Brit stapte na afloop van de race met veel pijn uit zijn auto. Zaterdag stelde Mercedes-coureur George Russell al dat het een kwestie van tijd is voor er door porpoising grote ongelukken gebeuren.

FIA voerde overleg met artsen

"Na overleg met artsen heeft de FIA in het belang van de veiligheid van de coureurs besloten dat ingrijpen noodzakelijk is", meldde de mondiale autosport in een verklaring.

"In een sport waarin deelnemers met snelheden van meer dan 300 kilometer per uur bezig zijn, hebben zij alle concentratie nodig om hun taak te volbrengen. Overmatige vermoeidheid of pijn die een coureur ervaart kan aanzienlijke gevolgen hebben als dat leidt tot concentratieverlies."

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Canada begint vrijdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd). Zaterdag om 22.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag om 20.00 uur begint de race.