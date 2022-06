Een flink aantal Formule 1-circuits heeft nog een jarenlang contract, maar dat geldt zeker niet voor alle banen. Een overzicht van de toekomst van de circuits die momenteel op de kalender staan én de drie circuits die in 2023 nieuw zijn.

Bahrain International Circuit (Sakhir, Bahrein): 2036

Het circuit in Bahrein heeft het langstlopende contract van allemaal. De race staat al sinds 2004 op de kalender en vormt dit jaar, net als in 2021, de start van het seizoen.

Jeddah Corniche Circuit (Djedda, Saoedi-Arabië): 2031

Sinds vorig jaar wordt er geracet in Djedda, waar de Formule 1 dit jaar werd opgeschrikt door een raketaanval nabij het circuit. Eind november 2020 werd een tienjarige overeenkomst gesloten.

Albert Park Circuit (Melbourne, Australië): 2035

Net als het Bahrein International Circuit gaan we ook de baan in Melbourne nog jaren terugzien in de Formule 1. Het contract met het circuit waarop jarenlang de openingsrace werd verreden loopt nog dertien jaar.

Melbourne is al jaren onderdeel van de Formule 1. Melbourne is al jaren onderdeel van de Formule 1. Foto: Getty Images

Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Imola, Italië): 2025

In maart van dit jaar werd duidelijk dat de Grand Prix van Emilia-Romagna zeker tot 2025 op het programma staat. Het legendarische circuit in Imola werd in 2020 na een absentie van vijftien jaar weer aangedaan.

Miami International Autodrome (Miami, VS): 2031

De nieuwste aanwinst, die in 2022 voor het eerst op de Formule 1-kalender staat. Er wordt nog zeker tot 2031 geracet op het circuit waarop Max Verstappen de eerste winnaar werd.

Circuit de Barcelona-Catalunya (Barcelona, Spanje): 2026

Het Spaanse circuit is al sinds 1991 present in de koningsklasse van de autosport. Verstappen boekte zijn eerste Formule 1-overwinning op de baan die ook de komende jaren verzekerd is van een plek op de kalender.

Circuit de Monaco (Monte Carlo, Monaco): 2022

Er zijn zorgen om de toekomst van het historische stratencircuit, dat een aflopende verbintenis heeft. De organisatie van de Formule 1 wil verlengen, maar wel onder andere voorwaarden. "Het zou slecht zijn als de Formule 1 hier vertrekt, het is onderdeel van de historie", zei de Monegask Charles Leclerc recent.

Is het na dit seizoen over voor Monaco in de Formule 1? Is het na dit seizoen over voor Monaco in de Formule 1? Foto: Formula1

Baku City Circuit (Bakoe, Azerbeidzjan): 2024

Verstappen won dit jaar voor het eerst in Bakoe, waar sinds 2017 wordt geracet. Er ligt nog een tweejarig contract met de Formule 1.

Circuit Gilles-Villeneuve (Montreal, Canada): 2029

In Canada hoeft men zich voorlopig geen zorgen te maken over de toekomst in de Formule 1. In 2017 werd het contract met het traditionele circuit al verlengd tot 2029.

Silverstone Circuit (Silverstone, Verenigd Koninkrijk): 2024

Ook Silverstone is al jaren onderdeel van de kalender in de koningsklasse van de autosport. We gaan de baan net als het Baku City Circuit in ieder geval de komende twee seizoenen nog terugzien.

De Red Bull Ring gaan we voorlopig nog wel terugzien. De Red Bull Ring gaan we voorlopig nog wel terugzien. Foto: Red Bull

Red Bull Ring (Spielberg, Oostenrijk): meerjarig contract

De Red Bull Ring is het enige circuit waarvan niet precies duidelijk is tot wanneer het contract loopt. Eind 2020 liet Helmut Marko, de topadviseur van Red Bull Racing, weten dat er een "nieuw, meerjarig contract" was gesigneerd.

Circuit Paul Ricard (Le Castellet, Frankrijk): 2022

Het Franse circuit bevindt zich net als Monaco in de gevarenzone. Aanpassingen zijn nodig om aanspraak te blijven maken op een plaats op de kalender.

Hungaroring (Boedapest, Hongarije): 2027

In de zomer van 2020 werd de verbintenis met de Hungaroring met een jaar verlengd. Het oude contract liep al tot 2026.

Circuit de Spa-Francorchamps (Spa, België): 2022

Er staat een groot vraagteken achter de toekomst van het circuit in de Belgische Ardennen, dat geliefd is bij veel coureurs. De overeenkomst loopt dit jaar af en een vervolg is afhankelijk van de situatie van andere circuits.

Circuit Zandvoort (Zandvoort, Nederland): 2023

De Nederlandse Formule 1-fans kunnen in ieder geval dit jaar en volgend jaar nog genieten van een Grand Prix op vaderlandse bodem. Er is in Zandvoort vertrouwen dat er ook nadien plek is in de belangrijkste raceklasse.

Nederlandse fans kunnen Max Verstappen in ieder geval nog twee jaar toejuichen op Zandvoort. Nederlandse fans kunnen Max Verstappen in ieder geval nog twee jaar toejuichen op Zandvoort. Foto: ANP

Autodromo Nazionale Monza (Monza, Italië): 2025

Monza is niet weg te denken van de kalender en dat blijft nog wel even zo. De coureurs zullen in ieder geval ook de komende drie seizoenen afreizen naar het noorden van Italië.

Marina Bay Street Circuit (Singapore): 2028

De avondrace in Singapore vormt voorlopig nog een vast onderdeel in de Formule 1. Er werd in 2008 voor het eerst een Grand Prix gehouden en de laatste zal er niet vóór 2028 georganiseerd worden.

Suzuka International Racing Course (Suzuka, Japan): 2024

Het circuit in Suzuka, dat populair is bij veel coureurs, zette de samenwerking met de Formule 1 vorig jaar voort door een nieuw, driejarig contract te tekenen.

Circuit of The Americas (Austin, VS): 2026

In februari van dit jaar werd de toekomst op het Circuit of The Americas, afgekort COTA, gewaarborgd middels een een nieuwe overeenkomst. Er wordt nu zeker tot 2026 geracet in de Verenigde Staten, waar de Formule 1 mede dankzij de Netflix-serie Drive to Survive aan populariteit wint.

Er staat een vraagteken achter de Formule 1-toekomst van Autódromo Hermanos Rodríguez. Er staat een vraagteken achter de Formule 1-toekomst van Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto: ANP

Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexico City, Mexico): 2022

Het is voor Verstappens teamgenoot Sergio Pérez te hopen dat hij in zijn vaderland mag blijven racen, maar daar staat nog een vraagteken achter. Autódromo Hermanos Rodríguez sneuvelt mogelijk wegens de komst van enkele nieuwe circuits.

Interlagos (São Paulo, Brazilië): 2025

In Brazilië zijn die zorgen er niet. Het Interlagos-circuit wordt al jaren aangedaan in de Formule 1 en dat zal in de komende drie jaar niet anders zijn.

Yas Marina Circuit (Abu Dhabi): 2030

In Abu Dhabi bestaan al helemaal geen toekomstzorgen. Eind vorig jaar werd duidelijk dat de baan, waarop regelmatig de laatste Grand Prix van het seizoen wordt verreden, zeker tot 2030 een plek op de kalender heeft.

Nieuw/terug op de kalender in 2023:

Shanghai International Circuit (Sjanghai, China): 2025

Volgend jaar is het Shanghai International Circuit na drie jaar afwezigheid terug in de Formule 1. Hoewel er drie jaar lang niet werd geracet wegens de coronapandemie, werd het contract met het Aziatische circuit in november vorig jaar verlengd tot 2025.

Las Vegas Street Circuit (Las Vegas, VS): 2026

Na veertig jaar is Las Vegas weer terug op de kalender. De coureurs rijden een avondrace over de beroemde, met casino's gevulde Strip. De verbintenis met de gokstad loopt tot 2026.

Losail International Circuit (Doha, Qatar): 2032

Volgend seizoen keren de Formule 1-coureurs terug op het Losail International Circuit. De baan, die bekend is van MotoGP-races, zal in de komende tien jaar op het programma staan. Vorig jaar stond de Grand Prix van Qatar ook al op de kalender als vervanger voor de GP van Australië.