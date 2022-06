De Australische Grand Prix wordt zeker tot 2035 in Melbourne gehouden. Vanaf volgend jaar worden er naast de Formule 1-race bovendien ook de Formule 2- en Formule 3-races gehouden.

Het huidige contract voor de Australische Grand Prix in Melbourne zou in 2025 aflopen. Sydney had aangegeven ook interesse te hebben, maar vist nu achter het net.

De Grand Prix verhuisde in 1996 van Adelaide naar Melbourne. Tegen de tijd dat het vernieuwde contract afloopt, zal de Australische Grand Prix veertig jaar in Melbourne hebben plaatsgevonden.

In 2020 en 2021 werd er niet geracet in Melbourne vanwege de coronapandemie. De race die afgelopen april werd gehouden, trok bijna 420.000 bezoekers. Dat was de grootste menigte tijdens een sportevenement in een weekend ooit in Australië.

"Deze Grand Prix is altijd een favoriet voor de fans, de coureurs en de teams", zegt directeur Stefano Domenicali van de Formule 1. "Melbourne is een geweldige, levendige internationale stad en vormt daarmee een perfecte 'match' met onze sport."

Max Verstappen viel dit jaar uit in Australië. Foto: AFP

Australië was jarenlang seizoensopener

Tot aan het uitbreken van de coronapandemie werd in Australië jarenlang de openingsrace van het Formule 1-seizoen gehouden. Dit jaar stond het evenement in Melbourne als derde op de kalender.

Tijdens de afgelopen editie haalde Max Verstappen de finish niet. De race in Australië werd gewonnen door Charles Leclerc, die inmiddels een flinke achterstand heeft op zijn titelconcurrent van Red Bull Racing.

Het is nog niet bekend op welke datum de Grand Prix van Australië volgend jaar wordt gehouden. De kalender moet nog worden opgesteld. Met een nieuw contract op zak gaat Melbourne het circuit de komende jaren verder moderniseren. Zo worden de faciliteiten in de pitsstraat en de paddock verbeterd.