Max Verstappen snapt dat de uitvalbeurt in de Grand Prix van Azerbeidzjan tot veel frustratie leidt bij Charles Leclerc. Voor de coureur van Ferrari was het zondag de tweede keer in de laatste drie races dat hij de finish niet haalde.

"Shit happens zeggen we dan, het hoort bij racen", zei Verstappen na zijn overwinning op het statencircuit van Bakoe over de pijnlijke middag van zijn concurrent. "Ik zou ook heel teleurgesteld zijn in zijn positie. Maar het gaat erom hoe je eruit komt."

Verstappen spreekt uit ervaring, want aan het begin van het seizoen viel hij in zowel Bahrein als Australië zelf uit met technische problemen. "Toen heb ik de nodige pech gehad. Nu overkomt Charles helaas hetzelfde."

"Het is niet leuk en ik was ook boos na mijn uitvalbeurten. Maar we zijn erin geslaagd verbeteringen aan te brengen en hebben het nu omgedraaid."

Verstappen boekte in Azerbeidzjan al zijn vijfde overwinning van het seizoen en zijn vierde in de laatste vijf races. Twee weken geleden in Monaco ging de zege dankzij Sergio Pérez eveneens naar Red Bull.

83 Samenvatting: Verstappen wint in Bakoe na uitvallen Leclerc

'Het kan ook snel weer omslaan'

Hoewel de RB18 de laatste weken dus zeer betrouwbaar is, rekent Verstappen zich nog lang niet rijk. "Wij moeten erop blijven letten dat het niet weer fout gaat, want je ziet nu ook meteen hoe groot het gat in het kampioenschap kan worden."

De regerend wereldkampioen doelt daarmee op de kloof die hij inmiddels heeft geslagen in de WK-stand. Na 8 van de 22 races heeft Verstappen 150 punten. Dat zijn er 21 meer dan Pérez en 34 meer dan Leclerc.

"Je weet dat je elk weekend punten moet scoren als je om de wereldtitel wil meedoen. Het kan ook weer snel omslaan, dus we moeten erop blijven focussen dat we elke wedstrijd finishen zonder problemen."

Met de Grand Prix van Canada van komend weekend staat de volgende race al voor de deur. De afgelopen twee jaar bleef de Formule 1 daar weg vanwege de coronapandemie.