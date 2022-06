Volgens Christian Horner worden sommige coureurs aangemoedigd om te klagen over porpoising, het extreem stuiteren van de auto. De Red Bull-teambaas stelde zondag na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan dat de problemen met het gestuiter voor de teams makkelijk op te lossen is.

"Een team kan de rijhoogte van de auto aanpassen en dan is het probleem opgelost", aldus Horner bij The Race. "De teams hebben wat dat betreft gewoon de keuze of ze willen rijden met porpoising of niet. En je moet natuurlijk nooit met een auto gaan rijden die onveilig is."

In Bakoe had vooral Mercedes last van porpoising. George Russell kondigde zaterdag al aan dat het volgens hem een kwestie van tijd is voor er ernstige ongelukken gebeuren. Een dag later vertelde teambaas Toto Wolff dat Lewis Hamilton zoveel last van zijn rug heeft, dat het onzeker is of hij over een week in Canada kan racen.

De 37-jarige Hamilton zei vlak na de GP in Azerbeidzjan dat hij zich niet kon herinneren ooit zoveel pijn te heb gehad tijdens een race, maar een paar uur later leek hij duidelijk te maken dat hij aanstaande zondag gewoon zal rijden in Montreal. "Zelfs als het pijnlijk is, staan we weer op", schreef hij op Twitter. "Ik zie jullie volgende week."

67 Hamilton stapt met pijn en moeite uit na slopende GP in Bakoe

Horner: 'Het hoort allemaal bij het spel'

Volgens Horner moeten de uitspraken uit het Mercedes-kamp vooral gezien worden als politiek. "Als mijn team er last van zou hebben, zou ik mijn coureurs oproepen om zoveel mogelijk te klagen over de radio en er na afloop van de race een groot punt van te maken", aldus Horner.

"Het hoort allemaal bij het spel. Het is heel makkelijk om te roepen dat er om veiligheidsredenen moet worden ingegrepen. Als de hele grid zich zorgen zou maken om de veiligheid, dan moet er serieus naar worden gekeken. Maar dat is niet het geval. Een beperkt aantal teams maakt zich er druk over, dus zij zullen zelf hun problemen moeten oplossen."

Naast de Mercedes-coureurs klagen ook de Ferrari-rijders regelmatig over porpoising. Ferrari-rijder Charles Leclerc is dit seizoen in een titelstrijd verwikkeld met Max Verstappen, al zag hij zondag zijn achterstand door een technisch mankement oplopen tot 34 punten (150 om 116).