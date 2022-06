Mercedes-teambaas Toto Wolff houdt er serieus rekening mee dat Lewis Hamilton volgende week niet inzetbaar is tijdens de Grand Prix van Canada. De zevenvoudig wereldkampioen had zondag in Bakoe flink last van zijn rug door het extreem stuiteren van zijn auto.

"Hij is er heel slecht aan toe", vertelde Wolff over Hamilton na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan tegen onder meer Motorsport.com. "We moeten zo snel mogelijk een oplossing zien te vinden en wellicht is die oplossing dat we een van onze reserverijders moeten gaan klaarstomen."

"Het is niet alleen Lewis' probleem, ook George (Russell, red.) heeft er last van. En coureurs van een aantal andere teams klagen er ook over. Voor zover ik heb begrepen, vinden bijna alle rijders dat er iets moet gebeuren."

Nyck de Vries is een van de reservecoureurs die bij Mercedes onder contract staat. Dit weekend was hij niet aanwezig in Bakoe omdat hij meedeed aan de 24 uur van Le Mans. Ook de Belg Stoffel Vandoorne, die eerder al Grands Prix reed voor McLaren, staat op de reservelijst bij de Duitse renstal.

De 37-jarige Hamilton eindigde ondanks zijn rugproblemen nog wel op de vierde plek, achter teamgenoot Russell. Max Verstappen won de race en zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez werd tweede.

67 Hamilton stapt met pijn en moeite uit na slopende GP in Bakoe

Hamilton: 'Dit was de pijnlijkste race die ik ooit heb gereden'

Mercedes heeft al het hele seizoen last van het zogeheten porpoising en slaagt er maar niet in om een oplossing te vinden. Volgens Hamilton, die zichtbaar aangeslagen uit zijn auto stapte, waren de problemen met het gestuiter in de straten van Bakoe erger dan ooit.

"Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zoveel pijn heb gehad tijdens een race", vertelde de zevenvoudig wereldkampioen bij The Race. "Er waren zeker momenten waarop ik heb gedacht dat ik de race niet kon uitrijden. Het was ook heel moeilijk om de auto überhaupt op de baan te houden."

"Of ik me zorgen maak over mijn fitheid rond de Grand Prix van Canada? Om eerlijk te zijn maak ik me iedere keer zorgen als ik in de auto stap. Ik ben de auto een aantal keer bijna kwijtgeraakt, het was een heel intense strijd."

De Grand Prix van Canada staat volgende week al op het programma. Hamilton staat in het kampioenschap op de zesde plek. De Brit heeft 88 punten achterstand op de leider Verstappen (150 om 62).