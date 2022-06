Sergio Pérez begrijpt waarom hij niet met Max Verstappen mocht knokken tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Mexicaan reed zondag in Bakoe aan de leiding en mocht van Red Bull niet verdedigen toen zijn Nederlandse teamgenoot hem inhaalde.

"Ik denk dat dit de juiste beslissing was van het team", vertelde Pérez, die achter Verstappen comfortabel op de tweede plek eindigde. "Max had meer snelheid en reed uiteindelijk ook verder weg. Bovendien hebben we een fantastisch resultaat voor het team neergezet. Dat is uiteindelijk wat telt."

De 32 jarige Pérez kwam met twintig seconden achterstand op Verstappen over de finish. De drievoudig Grand Prix-winnaar profiteerde met zijn tweede plek van de uitvalbeurt van Charles Leclerc en steeg naar de tweede plek in het kampioenschap.

Achter Verstappen en Pérez eindigde George Russell op de derde plek. Zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton kwam als vierde over de finish en Pierre Gasly completeerde de top vijf.

56 Verstappen haalt teamgenoot Perez in

Pérez vraagt zich af waarom hij veel last van slijtage had

Ondanks zijn tweede plek was Pérez toch niet helemaal tevreden. "Ik had het heel zwaar op mijn mediumbanden", vervolgde hij. "Mijn bandenslijtage was extreem hoog. We moeten uitzoeken hoe dat kan, want Max had daar op medium totaal geen last van."

Pérez heeft in het kampioenschap 21 punten achterstand op leider Verstappen en 13 punten voorsprong op Leclerc. Het Formule 1-seizoen wordt volgende week vervolgd met de Grand Prix van Canada.