Max Verstappen is zeer te spreken over zijn overwinning in de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Nederlander profiteerde met zijn zege maximaal van een uitvalbeurt van titelconcurrent Charles Leclerc.

"We hadden heel veel snelheid en de banden hielden zich goed. We hadden misschien wat geluk met de uitvalbeurt van Leclerc, maar ik had het gat anders ook kunnen dichten", zei Verstappen in een eerste reactie.

"Ik ben heel blij met hoe de balans van de auto vandaag was. En met de banden en de grip zat het ook wel goed, dat heb je nodig hier. Deze één-twee (teamgenoot Sergio Pérez werd tweede, red.) is een heel goede dag voor het team."

De Formule 1-coureurs reizen komende week af naar Canada, waar volgend weekend de volgende race alweer op het programma staat. De 24-jarige Verstappen vond het moeilijk om al iets over zijn kansen in Montreal te zeggen.

"Ik weet het niet, ieder weekend is weer anders", aldus de Red Bull Racing-coureur. Je moet altijd heel precies zijn en op de details letten. Het kan iedere race weer anders zijn."

Dankzij het resultaat in Azerbeidzjan heeft Verstappen als WK-leider nu een voorsprong van 34 punten op Leclerc, die naar de derde plek is gezakt. Nummer twee Pérez geeft 21 punten toe op de Nederlander.