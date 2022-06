Max Verstappen heeft zondag met een overwinning in de Grand Prix van Azerbeidzjan optimaal geprofiteerd van een uitvalbeurt van Charles Leclerc. De leider in de WK-stand vergrootte zijn leiding naar 34 punten op de Ferrari-coureur. Sergio Pérez werd tweede en ging de pechvogel uit Monaco zo ook voorbij.

Verstappen boekte de 25e zege uit zijn loopbaan. Daarop was hij sowieso al kanshebber, omdat de Limburger met een andere strategie tweede lag achter Leclerc. Toen die zijn Ferrari met een grote rookpluim de pits inreed, was de strijd helemaal gestreden.

De regerend wereldkampioen had zijn teamgenoot eerder al ingehaald. Pérez ging bij de start wel aan de leiding, maar wist niet weg te rijden bij de kopman van Red Bull. Verstappen bleek na de openingsfase sneller en ging de Mexicaan op het rechte stuk voorbij, die kort daarvoor al door het team was geïnstrueerd het gevecht niet aan te gaan.

Nadat de Nederlander vervolgens Leclerc na twintig ronden voor zich zag verdwijnen, ging hij op weg naar een relatief makkelijke middag.

WK-stand 1. Max Verstappen (Red Bull): 150 punten

2. Sergio Pérez (Red Bull): 129 punten

3. Charles Leclerc (Ferrari): 116 punten

Russell pakt opnieuw derde plaats in Mercedes

George Russell pakte de derde plaats, de derde van het seizoen van de Mercedes-coureur. Achter hem kwam teamgenoot Lewis Hamilton als vierde over de streep. De vijfde plaats was voor Pierre Gasly in de AlphaTauri.

De zesde plaats was voor Sebastian Vettel in de Aston Martin, zijn beste resultaat van het seizoen. Fernando Alonso pakte in de Alpine de zevende plaats. Daniel Ricciardo werd achtste in de McLaren, vlak voor zijn teamgenoot Lando Norris. Esteban Ocon pakte in de tweede Alpine het laatste punt.

De volgende Grand Prix is komend weekend in Canada. De Formule 1 keert dan na twee jaar terug in Montreal.