Charles Leclerc baalt er enorm van dat hij zondag de finish niet haalde in de Grand Prix van Azerbeidzjan. De titelconcurrent van Max Verstappen viel uit doordat de motor van zijn Ferrari het begaf.

"Dit doet pijn. We moeten snel gaan bekijken wat het probleem is en ervoor zorgen dat het niet nog eens gebeurt. Ik heb er even geen woorden voor. Het is heel, heel teleurstellend", zei Leclerc na zijn uitvalbeurt.

"In het eerste deel van het seizoen waren we snel en hadden we geen grote problemen. Nu is dat anders, terwijl we niet veel veranderd hebben. Het is moeilijk te zeggen waar het aan ligt. Dat zullen we moeten analyseren."

Leclerc viel in de twintigste ronde uit terwijl hij aan de leiding reed op het Baku City Circuit. Hij had geprofiteerd van een virtualsafetycarsituatie die werd veroorzaakt door Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz, die ook al uitviel.

Het was de tweede keer dit seizoen dat Leclerc de finish niet haalde. De 24-jarige Monegask haalde onlangs ook in Spanje de finish niet. Dat betekende toen dat hij de leiding in de WK-stand aan Verstappen verloor.

Verstappen lag in Azerbeidzjan tweede op het moment dat Leclerc uitviel, won de race en breidde de voorsprong op zijn titelrivaal in de WK-stand uit tot 34 punten.