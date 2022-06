Max Verstappen is dankzij zijn triomf van zondag in Bakoe de jongste Formule 1-coureur die minimaal 25 Grands Prix op zijn naam heeft geschreven. De 24-jarige Nederlander neemt het record over van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel.

Verstappen telt zondag 24 jaar en 255 dagen, waar Vettel bij zijn 25e Grand Prix-zege (in 2012 in Zuid-Korea) 25 jaar en 103 dagen oud was. De Nederlander boekte zijn eerste overwinning in 2016 in Spanje, vier maanden voor zijn negentiende verjaardag.

Met zijn 25e overwinning meldt Verstappen zich op de gedeelde negende plaats op de lijst van Formule 1-coureurs met de meeste overwinningen. Ook Jim Clark en Niki Lauda zegevierden in 25 Grands Prix.

Het Formule 1-seizoen gaat volgende week verder met de Grand Prix van Canada in Montreal.

Meeste Grand Prix-zeges 1. Lewis Hamilton - 103

2. Michael Schumacher - 91

3. Sebastian Vettel - 53

4. Alain Prost - 51

5. Ayrton Senna - 41

6. Fernando Alonso - 32

7. Nigel Mansell - 31

8. Jackie Stewart - 27

9. Jim Clark - 25

9. Niki Lauda - 25

9. Max Verstappen - 25

Ook record voor Alonso

Fernando Alonso is vanaf zondag de langst actieve coureur in de Formule 1. De Spanjaard pakte het record van Michael Schumacher af.

De veertigjarige Alonso debuteerde in maart 2001 in de Grand Prix van Australië en was op het stratencircuit van Bakoe 7.770 dagen verder. De coureur van Alpine is nu zeven dagen langer actief dan zevenvoudig wereldkampioen Schumacher, die zijn eerste Grand Prix in augustus 1991 reed op het circuit van Spa-Francorchamps en in november 2012 afscheid nam in Brazilië, na precies 7.763 dagen.