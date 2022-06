Met een grote rookwolk uit zijn Ferrari is Charles Leclerc zondag uitgevallen in de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Monegask gaf in de twintigste ronde op nadat zijn motor de geest gaf. Max Verstappen, die op dat moment aan de leiding ging, kan zijn WK-leiding met de zege zo flink vergroten.

Leclerc lag op het moment van zijn uitvalbeurt aan de leiding, nadat hij profiteerde van een virtualsafetycarsituatie. Die werd veroorzaakt door een uitvalbeurt van zijn teamgenoot Carlos Sainz. De Spanjaard moest na acht ronden al opgeven door een hydraulisch probleem.

Met 125 punten stond Verstappen voor aanvang van de race 9 punten voor op Leclerc. Sergio Pérez kan ook voorbij de Ferrari-coureur in de stand als hij de tweede plaats waarop hij op het moment van Leclercs uitvalbeurt reed behoudt.

Ferrari kon na de dubbele uitvalbeurt beginnen met het inpakken van de spullen. Volgend weekend is al de volgende race. De Formule 1 keert dan na twee jaar afwezigheid terug in het Canadese Montreal.