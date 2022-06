Christian Horner is tevreden met de prestaties van Max Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Volgens de teambaas van Red Bull Racing zat poleposition er simpelweg niet in.

Verstappen begint de race in Bakoe zondag vanaf de derde startplek, achter polesitter Charles Leclerc van Ferrari en teamgenoot Pérez. De Nederlander stond dit seizoen pas één keer op poleposition.

"Met de vele incidenten en gele vlaggen is het lastig om hier goed door de sessies te komen, maar beide coureurs hebben tijdens hun runs in Q3 het maximale uit de auto weten te halen", zei Horner na de kwalificatie.

"Checo had een klein probleem tijdens het bijtanken voorafgaand aan het derde kwalificatiedeel. Hierdoor ging hij wat later naar buiten dan gepland, maar opnieuw zette hij een zeer sterke en nette ronde neer."

"En Max zit er enorm dicht achter. Ferrari had een klein voordeel over een enkele ronde, maar op een baan waar je kan inhalen zitten we er prima bij met de tweede en derde plek. Het zou een spannende race moeten worden."

Het was voor Verstappen, die zelf niet echt tevreden was met zijn kwalificatie, de tweede keer op rij dat hij in de kwalificatie achter Pérez eindigde. De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 13.00 uur (Nederlandse tijd).