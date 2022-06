George Russell is bang dat het niet lang meer zal duren totdat het gestuiter van de auto's in de Formule 1 tot ongelukken gaat leiden. Mercedes is een van de teams die zeer veel last heeft van het zogenoemde porpoising.

"Veel coureurs kunnen de auto nauwelijks in een rechte lijn houden op dit hobbelige circuit", zei de Brit nadat hij zaterdag als vijfde was geëindigd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan.

"Ik denk dat het een kwestie van tijd is tot we een groot ongeluk gaan zien. Alle ingrediënten voor een ramp zijn aanwezig. Dus ja, ik weet echt niet wat de toekomst in petto heeft."

Mercedes heeft het hele seizoen al problemen met het aerodynamisch stuiteren van de auto. Het is een onbedoeld gevolg van het aanpassen van de auto's aan de nieuwe technische reglementen. De resultaten van de Duitse renstal vallen daardoor erg tegen.

Volgens Russell is het levensgevaarlijk dat de bodemplaat van de wagen constant de grond raakt op hoge snelheid. "We worden helemaal door elkaar geschud, waardoor ik nauwelijks de remzone kan zien."

"Met de huidige technologie zou dat niet zo moeten zijn. Het lijkt onnodig om een Formule 1-auto slechts enkele millimeters boven de grond te hebben terwijl we met ruim 300 kilometer per uur over het circuit rijden."

69 Bekijk hier de samenvatting van de kwalificatie in Azerbeidzjan

'Ook Ferrari en Red Bull hebben problemen'

Hoewel Mercedes de meeste problemen lijkt de ondervinden, ziet Russell meer teams die met gehobbel van de auto's worstelen. "Ferrari zit in hetzelfde schuitje, maar zij weten het qua snelheid wel werkend te krijgen."

De nummer vier in de WK-stand vindt dat het tijd is om actie te ondernemen. "Het is geen prettige situatie, dus het zou goed zijn om er met z'n allen nog eens naar te kijken. Het is absoluut gevaarlijk."

Ondanks de problemen met porpoising reed Charles Leclerc op het stratencircuit in Bakoe de snelste tijd. De Ferrari-coureur pakte zo voor het vierde raceweekend op rij poleposition. Max Verstappen moest genoegen nemen met de derde tijd.

De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 13.00 uur Nederlandse tijd. Vorig jaar ging de zege naar Verstappens teamgenoot Sergio Pérez, die naast Leclerc start vanaf de eerste startrij.