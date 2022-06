Sergio Pérez kampte zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan met een motorprobleem, maar eindigde in de straten van Bakoe desondanks als tweede. De Mexicaan moest alleen Charles Leclerc voor zich dulden. Hij was voor de tweede kwalificatie op rij sneller dan Max Verstappen.

"Aan het eind van Q3 lukte het ons niet om de motor te starten", vertelde Pérez kort na de kwalificatie. "Daardoor hadden we geen tijd meer om aansluiting te vinden bij andere auto's voor een slipstream en was ik op mezelf aangewezen. We weten allemaal hoe ongelooflijk krachtig een slipstream op dit circuit is. Wie weet had ik op poleposition kunnen staan."

De 32-jarige Pérez kwam bijna drie tienden tekort om Leclerc van poleposition te houden. De nummer drie uit de WK-stand was wel zes honderdsten sneller dan zijn Nederlandse teamgenoot.

"Het heeft ons zeker een aantal tienden gekost, maar ik moet Charles ook complimenteren", vervolgde Pérez. "Hij heeft het wederom erg goed gedaan. Het wordt morgen een erg lange race, dus ik denk dat het goed is om af te wachten en geduldig te zijn. De kans dat iemand hier een foutje maakt is groot."

Voor Pérez wordt het zondag de eerste keer dit jaar dat hij vanaf de tweede plek aan een Grand Prix mag beginnen. De drievoudig Grand Prix-winnaar stond eerder dit seizoen in Saoedi-Arabië al wel op poleposition.

De Grand Prix van Azerbeidzjan, de achtste race van het seizoen, begint zondag om 13.00 uur (Nederlandse tijd).