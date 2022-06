Voor Charles Leclerc kwam de poleposition in Bakoe enigszins onverwacht. De Monegask perste zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan een snelle ronde uit zijn Ferrari, maar had eigenlijk gedacht dat de Red Bull-coureurs sneller zouden zijn.

"Red Bull zag er zeker in de eerste twee delen van de kwalificatie sterk uit", blikte Leclerc terug. "Dus deze voelt erg goed. Natuurlijk geldt dat voor alle polepositions, maar deze was dus onverwacht. Alles kwam uiteindelijk bij elkaar in die laatste ronde."

De 1.41,359 die de Ferrari-coureur uiteindelijk klokte bleek niet te overtreffen door Max Verstappen en Sergio Pérez. Het was voor Leclerc de vijftiende poleposition in zijn loopbaan, en de derde op rij. Het lukt de huidige nummer twee in de WK-stand alleen al vier races op rij niet om te winnen. Ook in de race van zondag is dat geen zekerheidje.

"Ik heb wel echt veel zin in morgen, maar er zijn nog wel wat vragen te beantwoorden", keek Leclerc alvast vooruit. "Het managen van de banden is een belangrijk ding hier. In Barcelona en Monaco ging ons dat goed af, al was dat in de laatste race misschien niet goed te zien."

"Sinds we in Barcelona updates kregen aan onze auto, is ons tempo in de races wel echt beter geworden", stelde Leclerc. "Het is nu afwachten of dat morgen weer het geval gaat zijn."

69 Bekijk hier de samenvatting van de kwalificatie van Azerbeidzjan

'Ik ging over de limiet'

Uit de longruns in de vrije trainingen op vrijdag bleek dat Red Bull minstens gelijkwaardig is aan Ferrari op racetempo. Maar Carlos Sainz, die zelf als vierde start, plaatste daarbij zijn kanttekeningen.

"Dat gaat uiteindelijk maar om een paar ronden, dus op basis daarvan is het moeilijk voorspellen", vond de Spanjaard. Sainz leek zaterdag zelf ook onderweg naar een plek op de eerste rij, maar maakte in zijn slotpoging een fout.

"Ik moest de limiet opzoeken. Soms ga je er dan overheen. Ik ging er dus overheen", vatte Sainz de situatie samen. "Het was jammer, maar ik had wel eindelijk het gevoel dat ik een kanshebber was voor pole. De laatste paar races was dat niet het geval."

De Grand Prix van Azerbeidzjan, de achtste race van dit Formule 1-seizoen, begint zondag om 13.00 uur (Nederlandse tijd).