Max Verstappen was zaterdag niet helemaal tevreden met zijn kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Nederlander eindigde in Bakoe achter polesitter Charles Leclerc en teamgenoot Sergio Pérez.

"Het was vandaag niet verkeerd, maar tegelijkertijd was het ook niet goed genoeg", zei Verstappen bij Viaplay. "Ondanks de problemen met de balans staan we nog wel derde. Ik hoop dat de auto morgen in de race beter aanvoelt."

De 24-jarige Verstappen vertelde kort na de kwalificatie al dat de balans in zijn auto verre van optimaal was. "De start van mijn ronde was goed, maar daarna maakte ik wat kleine foutjes", zei hij. "Dat was natuurlijk niet ideaal. We hebben dit weekend sowieso moeite om de juist balans aan de achterkant van de auto te vinden."

Verstappen, die dit seizoen pas één keer op pole stond maar wel aan de leiding van het kampioenschap staat, benadrukte dat hij ondanks zijn kwalificatie met vertrouwen uitkijkt naar de race.

"Met een tweede en derde plek hebben we als team goede kansen morgen", aldus de Nederlander. "Het is duidelijk dat we over één ronde nog snelheid moeten vinden, maar onze auto zou in de race een stuk beter moeten zijn."

Voor Verstappen was het de tweede race op rij dat hij in de kwalificatie achter Pérez eindigde. Leclerc pakte op het stratencircuit alweer zijn zesde poleposition van het seizoen. De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 13.00 uur (Nederlandse tijd).