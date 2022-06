Charles Leclerc begint de Grand Prix van Azerbeidzjan zondag van poleposition. Max Verstappen start de race op het stratencircuit in Bakoe als derde. De Nederlandse WK-leider moet ook Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez voor zich dulden.

Met een indrukwekkende slotronde in de kwalificatie klokte Leclerc een 1.41,359. Daarmee was de Ferrari-coureur 0,282 seconde sneller dan Pérez en 0,347 seconde sneller dan Verstappen. Carlos Sainz leek goed onderweg, maar maakte in zijn slotpoging een foutje en begint de race in de tweede Ferrari als vierde.

Pérez was de laatste die een tijd zette, omdat hij door een probleem wat langer in de pitbox moest wachten. Dat betekende dat Verstappen geen slipstream kon krijgen van de Mexicaan, terwijl dat wel de afspraak was. De coureurs wisselen dat per race af. Zijn teammaat profiteerde zelf wel van een slipstream van een Mercedes, maar het was niet genoeg voor pole. Pérez start wel voor de tweede race op rij voor zijn teammaat.

Het was voor Leclerc al de vijftiende pole uit zijn loopbaan en zijn derde op rij. De Monegask wist alleen al sinds Australië niet meer te winnen. Ook zondag heeft Red Bull iets betere papieren voor de race.

Top tien kwalificatie 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.41,359

2. Sergio Pérez (Red Bull): +0,282

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,347

4. Carlos Sainz (Ferrari): +0,455

5. George Russell (Mercedes): +1,353

6. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,486

7. Lewis Hamilton (Mercedes): +1,565

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +1,697

9. Sebastian Vettel (Aston Martin): +1,732

10. Fernando Alonso (Alpine): +1,841

Mercedes komt weer flink tekort op Ferrari en Red Bull

Mercedes kwam er opnieuw niet aan te pas. George Russell werd in zijn stuiterende auto wel vijfde, maar gaf maar liefst 1,3 seconde toe op de pole. Lewis Hamilton reed naar de zevende startplaats, maar moet zich nog bij de stewards melden omdat hij te langzaam reed. De zevenvoudig wereldkampioen wilde dat Lando Norris hem in zou halen, om zo te profiteren van de slipstream. Maar hij ging te langzaam, en dat is tegen de regels.

Pierre Gasly bleef Hamilton voor en klokte een knappe zesde tijd in de AlphaTauri. Ook zijn teamgenoot Yuki Tsunoda deed het goed, de Japanner start zondag als achtste. Meervourig wereldkampioenen Sebastian Vettel (Aston Martin en Fernando Alonso (Alpine) werden negende en tiende en delen zo de vijfde startrij.

Vettels teamgenoot Lance Stroll zorgde voor een rode vlag. De Canadees ging in het eerste deel van de kwalificatie de muur in, waarna de onderdelen van zijn Aston Martin van de baan moesten worden geraapt. Het was de enige onderbreking van de sessie.

De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 13.00 uur.