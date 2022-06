Sergio Pérez heeft in de laatste training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de snelste tijd op de klokken gezet. De Mexicaan troefde daarmee Charles Leclerc én teamgenoot Max Verstappen af. Op het stratencircuit in Bakoe wordt zaterdagmiddag de kwalificatie verreden.

Pérez klokte een tijd van 1.43,170 en was daarmee 0,070 seconden sneller dan Leclerc in de Ferrari. Verstappen moest 0,279 seconden toegeven op zijn teamgenoot. De WK-leider was in de slotfase nog wel sneller onderweg, maar vond een langzaam rijdende Esteban Ocon op zijn pad.

Red Bull en Ferrari zijn weer aan elkaar gewaagd, al was de verwachting dat het Italiaanse topteam over een ronde sneller zou zijn. Dat bleek in de derde vrije training nog niet het geval, al kwam ook Leclerc in de slotfase niet tot een echte poging om nog een snelle tijd te klokken.

De vierde tijd werd gereden door Carlos Sainz, die in zijn kwalificatiesimulaties moeite had om teammaat Leclerc bij te houden. De Spanjaard gaf 0,426 toe op de snelste tijd van Pérez.

Tijden derde training 1. Sergio Pérez (Red Bull): 1.43,170

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,070

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,279

4. Carlos Sainz (Ferrari): +0,426

5. Lando Norris (McLaren): +1,248

6. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,306

7. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,321

8. George Russell (Mercedes): +1,403

9. Esteban Ocon (Alpine): +1,515

10. Sebastian Vettel (Aston Martin): +1,519

Mercedes komt slecht voor de dag in Bakoe

In een sessie zonder veel incidenten viel vooral het gestuiter bij de Mercedes-coureurs op. Met name de auto van Lewis Hamilton ging weer flink op en neer. Toch heeft ook de Ferrari veel last van het zogenoemde porpoising, maar bij Leclerc en Sainz heeft het ogenschijnlijk geen invloed op de rondetijden.

Mercedes-coureur George Russell werd uiteindelijk achtste, op ruim 1,4 seconden van de snelste tijd. Hamilton, bij wie in de slotfase de motor moest worden teruggeschroefd, klokte de twaalfde tijd. Mercedes komt niet goed uit de verf in Bakoe.

Dat kan wel worden gezegd van McLaren, ook al heeft die auto eveneens veel last van gestuiter. Lando Norris werd vijfde, maar wel op liefst 1,2 seconden van Pérez. Daniel Ricciardo, die flink onder druk staat vanwege uitblijvende prestaties, was goed voor de zesde tijd, op minder dan een tiende van zijn teammaat.

In de vrije training bleek al dat de positie op de baan cruciaal wordt tijdens de kwalificatie. Door het lange rechte stuk is een slipstream - of zoals in het in de Formule 1 wordt genoemd: een tow - zeer belangrijk. De coureurs kunnen elkaar zeker in het eerste deel van de kwalificatie dwars gaan zitten.

De start van de derde vrije training werd een kwartier uitgesteld omdat een vangrail moesten worden gerepareerd. Hierdoor begint de kwalificatie van zaterdagmiddag ook een kwartier later: om 16.15 uur.

