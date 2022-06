Max Verstappen is niet te spreken over de balans van de auto. Bij Viaplay doet hij zijn verhaal: "Het ging niet verkeerd, maar het was niet goed genoeg. Het is moeilijk om de balans te vinden, al een paar weken eigenlijk. De balans van de voorkant naar de achterkant. Zonder balans kun je ook niet constant zijn in je ronde, dus kun je ook geen goede ronde neerzetten."



"Ik hoop dat de auto morgen beter aanvoelt. Het gat is groot in de kwalificatie, ik hoop dat we morgen dichterbij elkaar zitten. Als we druk kunnen zetten, kunnen we er hopelijk voorbij."