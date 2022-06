Charles Leclerc rekent zich nog niet rijk na een sterke tweede vrije training in Azerbeidzjan. Volgens de coureur van Ferrari is er nog veel onduidelijk over de verhoudingen met het Red Bull Racing van Max Verstappen.

Leclerc moest tijdens de eerste vrije training alleen Verstappens teamgenoot Sergio Pérez voor zich dulden. Later op de dag was de 24-jarige Monegask in de tweede oefensessie de snelste van allemaal.

"Maar ik denk dat het een pittig gevecht om poleposition wordt. Het was voor ons een goede dag waarop we ons na de eerste training flink verbeterd hebben, maar we moeten morgen nog een stap zetten", zei Leclerc vrijdag na de tweede training tegen Motorsport.com.

De Ferrari-rijder vindt dat er nog weinig conclusies getrokken kunnen worden. "Volgens mij is niemand echt voluit gegaan tijdens de tweede training. Dat geldt ook voor ons. Max en Carlos verbeterden zich ook niet echt op de softbanden. Er zijn nog veel vraagtekens."

134 Samenvatting: Verstappen klokt derde tijd bij tweede vrije training in Bakoe

'Met de banden en het racetempo zat het wel goed'

Leclerc merkte dat zijn auto zich in ieder geval goed hield op het Baku City Circuit. "Het positieve van vandaag is dat onze banden het goed hielden en dat het met de racesnelheid wel goed zat", aldus de Ferrari-rijder.

In Bakoe hoopt Leclerc een slag te slaan in de strijd om het wereldkampioenschap. De Monegask stond er nog nooit op het podium, terwijl concurrent Verstappen in drie van de laatste vier edities de finish niet haalde.

Zaterdag volgen in Bakoe de derde vrije training en de kwalificatie. De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 13.00 uur (Nederlandse tijd).