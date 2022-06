Max Verstappen is tevreden over zijn prestaties van zaterdag in Azerbeidzjan. De Nederlander klokte in de tweede vrije training de derde tijd, ondanks problemen met zijn DRS-systeem.

Tijdens de eerste vrije training begon de achtervleugel van de auto van Verstappen te klapperen bij het activeren van de DRS. "We hebben geprobeerd het probleem op te lossen na de eerste training", zei de 24-jarige Nederlander ma de tweede training. "In de tweede training hoorde ik er niks meer over, dus ik denk dat het goed is."

Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez eindigden in de tweede vrije training als derde en tweede achter Ferrari-coureur Charles Leclerc. Toch houdt Verstappen vertrouwen voor de rest van het weekend.

"Ferrari is snel over één rondje", blikt de Nederlander vooruit naar de kwalificatie. "Qua racetempo gaat het wat gelijker op. Dat is positief voor ons tijdens de race. Over het algemeen was het een goede dag. We moeten alleen nog wat dingen finetunen."

Pérez: 'We waren wat dingen aan het uitproberen'

Pérez, die vorig jaar de winst pakte in Bakoe, was net als Verstappen nog zoekende naar de juiste afstelling voor zijn auto. Ook kampte hij met problemen aan zijn banden.

"Ik denk dat we een paar verkeerde keuzes hebben gemaakt, maar we waren gewoon wat dingen aan het uitproberen", aldus de Mexicaan. "Uiteindelijk hebben we de data kunnen verzamelen waarmee we verder kunnen."

Verstappen heeft als WK-leider negen punten voorsprong op nummer twee Charles Leclerc. Teamgenoot Pérez heeft als nummer drie vijftien punten achterstand op de Nederlander.

De derde vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan begint zaterdag om 13.00 uur (Nederlandse tijd). Later die dag, om 16.00 uur, vindt de kwalificatie plaats. Zondag start de race om 13.00 uur.