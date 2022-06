Ferrari zette dankzij een andere achtervleugel een stapje voorwaarts tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het leverde Charles Leclerc de snelste tijd op. WK-leider Max Verstappen kwam niet verder dan de derde tijd, achter zijn teamgenoot Sergio Pérez.

De beide Ferrari-coureurs kwamen in de eerste vrije training nog topsnelheid tekort ten opzichte van de Red Bulls, maar bij de start van de tweede training verschenen Sainz en Leclerc met een dunnere achtervleugel op de baan. Deze vleugel heeft minder luchtweerstand, en geeft de auto zo een hogere topsnelheid. Daar levert de auto wel wat bochtensnelheid voor in.

Ferrari kwam zodoende beter voor de dag. Op de lange rechte stukken in Bakoe leverden Leclerc en Sainz veel minder in ten opzichte van Pérez en Verstappen, terwijl de auto ook in de bochtige middensector nog de snelste was.

Leclerc klokte uiteindelijk een 1.43,224, en was daarmee 0,248 seconde sneller dan Pérez. Verstappen gaf 0,356 toe op de Monegask, al was de opbouw van de snelste ronde van de Limburger niet ideaal. Hij was eerder al onderweg in een betere poging, maar moest van het gas omdat uitgerekend Pérez voor hem even van de baan was geschoten.

Top tien tweede training 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.43,224

2. Sergio Pérez (Red Bull): +0,248

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,365

4. Fernando Alonso (Alpine): +0,918

5. Carlos Sainz (Ferrari): +1,050

6. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,091

7. George Russell (Mercedes): +1,324

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +1,343

9. Esteban Ocon (Alpine): +1,385

10. Lando Norris (McLaren): +1,547

Sainz ook snel, maar maakt ronde niet af

Sainz toonde in een van zijn pogingen aan op dezelfde snelheid te zitten als Leclerc, met zelfs de snelste middensector van allemaal. Tot een volledig snelle ronde kwam de Spanjaard echter niet, omdat hij in de slotsector van het gas moest. Daarom nam de tweede Ferrari-coureur genoegen met de vijfde tijd. Zijn landgenoot Fernando Alonso kroop er met zijn Alpine tussen.

De beide Red Bull-coureurs weten dat ze zaterdag over een nieuwe krachtbron beschikken. De Ferrari-coureurs stapten eerder in het seizoen al over naar de tweede van drie beschikbare motoren per seizoen.

37 Albon kust de muur

Alpine de snelste op het rechte stuk

Alonso klokte dus de vierde tijd, op 0,918 seconde van Leclerc. De Alpine gaat als een speer over het lange rechte stuk in Bakoe. Alonso ging zelf 337 kilometer per uur, zijn teamgenoot Esteban Ocon haalde zelfs 342 kilometer per uur. De Fransman klokte zelf de negende tijd.

AlphaTauri deed het net als in de eerste training weer goed. Pierre Gasly was zesde, op een seconde van de snelste tijd. Yuki Tsunoda werd achtste. De Japanner was nipt langzamer dan George Russell in de wederom hevig stuiterende Mercedes. Lewis Hamilton kwam niet verder dan de twaalfde tijd.