In de eerste vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan waren Red Bull en Ferrari ouderwets aan elkaar gewaagd, met één belangrijk verschil: waar de auto van Max Verstappen nauwelijks stuitert, heeft de Ferrari veel last van porpoising op het stratencircuit in Bakoe. Sergio Pérez reed uiteindelijk de snelste tijd, Verstappen was derde.

Pérez klokte een 1.45,476 en was daarmee 0,127 seconden sneller dan Leclerc. Verstappen gaf ruim drie tienden toe op zijn teamgenoot. De Ferrari en de Red Bull komen op verschillende manieren aan hun rondetijd. Verstappen en Pérez domineren op de rechte stukken, terwijl de Ferrari snel is in de bochtige middensector.

Leclerc en vooral Carlos Sainz werden op het lange rechte stuk in Bakoe flink door elkaar geschud. Sainz, die vierde werd op een halve seconde van Pérez, klaagde al snel bij zijn team dat het gestuiter wel erg oncomfortabel was.

Bij Red Bull verliep niet alles vlekkeloos. De auto van Verstappen had opnieuw last van een probleem met het DRS-systeem, dat flink klapperde op de rechte stukken. In de slotminuten van de sessie spinde de Nederlander, die vermoedde dat het kwam doordat zijn gas een beetje bleef hangen.

37 DRS-systeem in vleugel Verstappen klappert tijdens eerste vrije training in Bakoe

Mercedes heeft weer veel last van gestuiter

Ook Mercedes had veel last van porpoising. Lewis Hamilton en George Russell konden het tempo vooraan dan ook bij lange na niet volgen. Hamilton was 1,2 seconden langzamer dan Pérez en eindigde daarmee als zesde, Russell was een tiende trager dan zijn teamgenoot en klokte zo de achtste tijd.

De vijfde tijd achter de vier topauto's was voor Fernando Alonso in de Alpine. Ook AlphaTauri was snel, met Yuki Tsunoda op de zevende plaats en Pierre Gasly als negende. Alonso's teamgenoot Esteban Ocon klokte de tiende tijd.

30 Hamilton heeft in zijn Mercedes veel last van porpoising in Bakoe

Top tien eerste vrije training 1. Sergio Pérez (Red Bull): 1.45,476

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,127

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,334

4. Carlos Sainz (Ferrari): +0,536

5. Fernando Alonso (Alpine): +1,095

6. Lewis Hamilton (Mercedes): +1,191

7. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +1,220

8. George Russell (Mercedes): +1,229

9. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,354

10. Esteban Ocon (Alpine): +1,441