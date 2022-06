Max Verstappen is tegenstander van plannen om de salarissen van Formule 1-coureurs aan banden te leggen. Tussen de organisatie van het kampioenschap en de teams zijn gesprekken gaande, waarbij het voorstel van 30 miljoen dollar (28 miljoen euro) voor twee coureurs op tafel ligt. Verstappen vindt dat plan "helemaal verkeerd".

"De sport wordt populairder, iedereen verdient meer geld", reageerde Verstappen vrijdag in Azerbeidzjan op de plannen. "De teams, de Formule 1 zelf, iedereen profiteert mee. Waarom zouden de coureurs die de show maken en hun leven op het spel zetten dan beperkt moeten worden?" vroeg de WK-leider zich af.

De coureurssalarissen vallen momenteel nog buiten de budgetcap waaraan teams zich moeten houden. Die is ingeschaald op 138 miljoen euro.

Om de kosten in de sport verder te drukken, moet er volgens de organisatie van de sport ook een limiet komen op wat de coureurs kunnen verdienen. Ook in andere sporten, zoals de Amerikaanse NBA, zijn de salarissen aan banden gelegd.

'Niemand weet waar dit plan nu naartoe gaat'

Het lijkt er momenteel niet op dat een salarisplafond snel zijn intrede zal doen in de Formule 1. In Monaco lieten meerdere teambazen al weten dat het voornemen de huidige contracten van de coureurs sowieso niet gaat treffen. "Het is nogal vaag, niemand weet waar dit plan nu naartoe gaat", zei de Limburger daar vrijdag zelf over.

De overeenkomst die Verstappen eerder dit jaar nog bij Red Bull tekende, loopt tot eind 2028. Het salaris van de Nederlander is niet openbaar, maar komt naar verluidt al boven de 30 miljoen dollar per jaar dat teams in de toekomst aan beide coureurs zouden mogen besteden.

Oneerlijk voor sponsoren

Volgens Verstappen zou een salarisplafond ook oneerlijk zijn voor sponsoren die de coureurs al vanaf de opstapklassen steunen. "Die leggen geld in om daar wat van terug te verdienen als een coureur later de Formule 1 haalt", stelde de regerend wereldkampioen. "Maar met een salarisplafond gaan ze hun inleg nooit helemaal terugkrijgen. Dat zou alle juniorklassen raken doen, dus dat moet je niet willen."

Verstappen is niet de enige coureur die tegen een salarisplafond is. Lewis Hamilton, Lando Norris en Fernando Alonso spraken zich ook al uit tegen de voorgenomen plannen.