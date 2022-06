Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg is niet welkom bij de Formule 1, omdat hij weigert zich te laten vaccineren tegen corona. Vanaf dit seizoen is een coronavaccinatie verplicht op alle circuits in de koningsklasse in de Formule 1.

De 36-jarige Rosberg werkt als televisieanalyticus voor betaalzender Sky Sports. Bij de Grand Prix van twee weken geleden in Monaco gaf hij vanuit zijn appartement commentaar op de race, die werd gewonnen door Sergio Pérez, terwijl hij normaal gesproken op het circuit aanwezig is.

Rosberg liet aan het Duitse Sport1 weten dat hij zich weigert te laten vaccineren tegen COVID-19. "Ik ben een coronabesmetting goed te boven gekomen en heb daardoor antistoffen opgebouwd. Ik laat mijn antistoffen ook regelmatig testen. Volgens mijn arts heeft het daarom geen zin om een vaccinatie te halen."

Vorig jaar stond de Formule 1 nog toe dat mensen zonder vaccinatie de paddock in kwamen. Toen was een testbewijs nog voldoende. Alleen met een medische uitzondering kunnen ongevaccineerde mensen dit jaar op het circuit komen.

Rosberg diende wel een aanvraag bij de Formule 1 in, maar die werd afgewezen. Volgens Sport1 is de toekomst van de wereldkampioen van 2016 bij Sky Sports daardoor onzeker. Het is niet duidelijk hoe hij komend weekend tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn taken zal uitvoeren.