Red Bull geeft beide coureurs voor de Grand Prix van Azerbeidzjan een nieuwe Honda-krachtbron. WK-leider Max Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez krijgen van alle motorelementen een nieuw exemplaar. Voor Verstappen zijn het de eerste belangrijke verse motoronderdelen van het seizoen.

De Nederlander en zijn Mexicaanse teammaat krijgen voor de achtste race van het seizoen een nieuwe verbrandingsmotor, turbo, MGU-H en MGU-K, waarvan die laatste twee onderdelen zijn van het hybride-systeem. Verstappen krijgt ook een nieuwe uitlaat, zijn derde van het seizoen.

Pérez kreeg eerder in het jaar wel al een nieuwe turbo en verse MGU-H, en al twee keer een nieuwe uitlaat. Van de meeste onderdelen mogen de coureurs drie exemplaren per seizoen gebruiken. Zijn er meer nodig, dan volgen er gridstraffen.

Verstappen en zijn rivaal Charles Leclerc van Ferrari lopen met de meeste onderdelen nu weer gelijk, al heeft de Monegask in Bakoe wel al zijn derde turbo van het seizoen in de auto. Daarmee is het zeer waarschijnlijk dat de huidige nummer twee in het kampioenschap later in het seizoen tegen een gridstraf aanloopt.

Overigens zit de nieuwe motor vrijdag nog niet in de auto van Verstappen. De vrije trainingen worden normaal gesproken verreden met oudere motoren. Zaterdag debuteert de nieuwe krachtbron dan in de Red Bull. Deze is wel van dezelfde specificatie als de vorige motor, maar levert net iets meer vermogen omdat alles nieuw is.